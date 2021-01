Chieti, le novità nella pubblica illuminazione: cifre e benefici

Ferrara e Rispoli: “L’Amministrazione ha dato slancio a un passaggio atteso da anni, che ci consentirà un servizio di qualità e risparmi energetici ed economici”

CHIETI – Si è svolta questa mattina la consegna ufficiale degli impianti di pubblica illuminazione dal Comune di Chieti a RTI Ceie Power S.p.a., a fronte del contratto per la concessione del servizio ratificato lo scorso 14 dicembre. La Spa è aggiudicataria del Programma ELENA, (European Local Energy Advisor), attivato dalla Commissione Europea e coordinato dalla Provincia di Chieti per coinvolgere città e i cittadini negli obiettivi di politica energetica sostenibile.

“Si tratta di un contratto, di durata pari a 15 anni, che rappresenta una svolta importante per l’Amministrazione Comunale in quanto l’intervento di riqualificazione energetica e adeguamento normativo sugli impianti, del valore di oltre € 2.600.000 sarà finanziato interamente dalla ESCO Ceie Power e nessun onere economico aggiuntivo sarà sostenuto dal Comune di Chieti – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – Si sblocca così dopo anni, una consegna importante, che con benefici non solo sull’illuminazione, ma anche sull’ambiente e, non ultime, le casse comunali, per via dei risparmi previsti. Infatti, grazie alla nuova gestione, il Comune, conseguirà, rispetto alla spesa storica sostenuta per il servizio illuminazione, un risparmio complessivo di € 378.000,00 nell’arco dei 15 anni di durata dell’intesa. Altra novità è rappresentata dalla formula contrattuale scelta dell’Energy Performance Contract “EPC” ovvero un contratto a prestazioni energetiche, in cui il canone annuo, di circa 700.000 euro, sarà versato dal Comune soltanto a seguito del concreto raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico dichiarato in gara dall’azienda. Il progetto di riqualificazione degli impianti di illuminazione punta a coniugare l’efficienza energetica con il più alto livello di innovazione tecnologica. Difatti la maggiore novità consisterà nell’installazione su tutto il territorio comunale di apparecchi di illuminazione a LED, di ultima generazione, dotati di un sistema di telegestione del tipo punto punto, ovvero un sistema installato su ciascun punto luce esistente e accessibile da remoto”.

“Con l’illuminazione a LED si raggiungerà un risparmio energetico pari al 60% rispetto agli attuali consumi – illustra Clara Primavera, per la RTI Ceie Power S.p.a – si eliminerà l’inquinamento luminoso, dovuto alla dispersione della luce verso il cielo anziché sulla strada da illuminare, e si migliorerà il confort visivo e la sicurezza grazie alla luce bianca emessa dagli apparecchi a LED. La luce bianca a LED, infatti, avendo una migliora resa cromatica, consente agli utenti di percepire una maggiore luminosità sul manto stradale e facilita l’identificazione di oggetti, colori e forme. Inoltre, a differenza delle vecchie lampade i LED aumentano il livello di illuminazione percepita. Innovativa anche la gestione, incentrata su un sistema di telegestione con cui si potrà controllare in tempo reale il corretto funzionamento delle lampade, migliorando l’efficienza del servizio di manutenzione, e regolare l’intensità del flusso luminoso in base alle caratteristiche della specifica strada. Il nuovo servizio prevede, oltre alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo, anche la conduzione, la manutenzione e il pronto intervento sulla rete di illuminazione pubblica h24. Al fine di facilitare le segnalazioni e l’individuazione dei guasti, i cittadini avranno a disposizione un numero verde operativo h24 per la segnalazione dei malfunzionamenti sugli impianti. Il numero verde sarà riportato su delle etichette identificative applicate su tutti i punti luce del territorio del comune di Chieti”.

Il progetto in cifre:

Sostituzione di circa 7.414 apparecchi esistenti con nuovi corpi illuminanti a LED;

Installazione su tutti i punti luce di un sistema di telegestione punto-punto con tecnologia GPRS;

Adeguamento normativo di tutti i quadri elettrici esistenti;

Sostituzione di 560 pali corrosi o danneggiati;

I benefici ambientali di tale azione:

il 60% di risparmio energetico corrispondente a 2.956,48 MWh di energia elettrica annua.

Risparmio di 553 Tonnellate equivalenti di Petrolio (TEP) non consumate ogni anno;

oltre 1.200.000 chilogrammi di CO2 annui non immesse in atmosfera.