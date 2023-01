Chieti, istituzione della “Giornata per la celebrazione delle Famiglie”

CHIETI – Nel corso del consiglio comunale tenutosi ieri il consiglio ha deliberato una mozione presentata dalle civiche di maggioranza ‘Chi Ama Chieti’ e ‘Chieti C’è’ inerente l’istituzione da parte del Comune della ‘Giornata delle Famiglie’, la cui celebrazione è stata individuata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 maggio di ogni anno.

“Valorizzare e promuovere soprattutto presso i giovani il valore e l’obiettivo della costruzione di una Famiglia è un dovere dal quale qualsiasi amministrazione comunale non può esimersi” affermano in una nota congiunta i capigruppo Silvia Di Pasquale e Vincenzo Ginefra unitamente agli altri consiglieri dei due gruppi Gabriella Ianiro, Valerio Giannini, Nunzia Castelli e Damiano Zappone.

“Per questo motivo è nostra intenzione realizzare una serie di iniziative importanti che culmineranno con un grande evento che si terrá appunto il prossimo 15 maggio presso i luoghi simbolo dell’aggregazione cittadina, tra i quali sicuramente ci saranno la Villa Comunale e Piazzale Marconi, per far riscoprire la bellezza ed il calore del nucleo famigliare: abbiamo sentito forte il bisogno di batterci in prima persona per risollevarne l’importanza”.

Soddisfatto il Vice Sindaco ed Assessore alla Cultura, nonchè leader del movimento civico di maggioranza, Paolo De Cesare: “Per ciò che riguarda la mia delega, non mi risparmierò nel mettere in campo ogni strategia e risorsa per vivere al meglio questa giornata che deve essere ricordata e celebrata all’insegna del dono più grande che ogni individuo possiede: la vita”.

Assessori e consiglieri tutti del polo civico promettono il massimo impegno per la buona riuscita dell’evento.