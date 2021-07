Chieti, interruzione di pubblico servizio in un centro vaccinale: denunciato

CHIETI – Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti al centro vaccinale del vecchio ospedale di Chieti per un uomo che arrecava disturbo. Il personale sanitario riferiva di un uomo di 69 anni di Chieti, pregiudicato e conosciuto alle forze dell’ordine, che intendeva vaccinarsi, ma a seguito di patologie pregresse, doveva seguire una procedura particolare per cui doveva attendere l’arrivo di altri medici.

L’uomo, che non intendeva aspettare ulteriormente, andava in escandescenza nei confronti del personale sanitario e dell’utenza presente, arrivando a girovagare per le stanze ove venivano somministrate le dosi, interrompendo l’attività dei sanitari e spaventando gli utenti che in quel momento stavano ricevendo il vaccino.

Il comportamento dell’uomo ha causato un momentaneo arres operazioni vaccinali che sono riprese solo dopo l’arrivo degli agenti. E’ stato quindi denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio.