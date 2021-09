Chieti, incontro tra Comune e associazioni dell’ex Caserma Pierantoni

Sindaco e consigliera Di Pasquale: “Ci rivedremo con gli uffici del Patrimonio la settimana prossima per cercare, insieme, una soluzione”

CHIETI – Si è svolto stamane in Comune un incontro con le associazioni che hanno sede nell’ex Caserma Pierantoni, che nei prossimi mesi sarà interessata dagli interventi di riqualificazione resi possibili dai finanziamenti ministeriali destinati alla creazione di uno studentato. Ad accogliere una delegazione delle 26 associazioni, il sindaco Diego Ferrara e la consigliera comunale Silvia Di Pasquale, delegata al Patrimonio, che hanno illustrato la situazione e chiarito quali sono i tempi e le intenzioni dell’Ente, in vista dell’appalto dell’immobile concesso in comodato d’uso all’Università.

“Abbiamo innanzitutto chiarito che la riconsegna dei locali è necessaria ai fini dell’appalto – così il sindaco e la consigliera Di Pasquale – pena la riconsegna al Ministero dei finanziamenti ottenuti per far rinascere a nuova vita quel luogo, che ospiterà uno studentato. Abbiamo anche chiarito la tempistica: dall’Università abbiamo appreso che gli affidamenti saranno effettuati presumibilmente a giugno 2022, in ogni caso, i locali dovranno essere lasciati liberi per tempo, come d’altronde le associazioni sapevano già, in base a comunicazioni fatte dalla precedente Amministrazione. Da qui, vaglieremo la proposta di far slittare di qualche mese la data ultima entro cui effettuare la riconsegna, che deve a nostro giudizio essere fatta entro febbraio, nella considerazione di tutte le variabili legate all’occupazione di quegli spazi, fra cui anche la presenza di 3 appartamenti occupati abusivamente. Non è pensabile fermare un appalto così importante per la città, ma è di certo una decisione di buon senso, accogliere la richiesta di un confronto tecnico con gli uffici, che le associazioni ci hanno chiesto e che agevoleremo, per condividere un percorso che porti a localizzazioni alternative, con iter e titoli chiari.

Questo, perché quando ci siamo insediati abbiamo dovuto far fronte a una vera e propria giungla riguardo alla gestione degli spazi di proprietà comunale. Infatti molte associazioni non avevano titoli chiari, dirottano i pagamenti dei canoni non solo sul Comune, ma anche su altri enti, quali Ater e Teate Servizi e ad oggi manca un regolamento che aggiorni, requisiti, tempi e modalità per procedere alla concessione e tenga conto anche degli interventi sostenuti nel tempo dalle associazioni stesse, molti dei quali fatti, abbiamo appreso, senza la necessaria condivisione con il Comune, come sarebbe invece dovuto accadere.

A tal proposito li abbiamo informati della necessità di cambiare rotta e hanno apprezzato il nostro intento di migliorare la situazione, lo faremo riconoscendo diritti certi a ognuno e sancendo capaci di evitare che si ripetano situazioni di incertezza e confusione come quelle che abbiamo trovato insediandoci e che si sono perpetrate per anni, senza che nessuno sentisse il bisogno di mettere ordine.

Faremo tutto con la massima franchezza e trasparenza, per questo abbiamo agevolato un incontro con gli uffici, per cercare, insieme, soluzioni alternative dove collocare le associazioni, che dovranno essere però trovate al di fuori degli immobili ricompresi nella lista delle possibili alienazioni comunali, perché si tratta di spazi che non possono essere nemmeno dati in affitto, proprio in vista della possibile vendita. Ci vedremo la settimana prossima, con la disponibilità degli elenchi di tutti gli immobili comunali e la volontà di percorrere soluzioni possibili sia per loro, che per tutte le altre associazioni cittadine che chiedono spazi dove svolgere le proprie attività. Abbiamo un solo caposaldo, gli affidamenti dovranno essere in regola”.