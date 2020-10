Chieti, nuovo incontro ieri tra Comune e Panoramica

Il sindaco e Rispoli: “Continua il nostro ruolo di mediatori per cercare una soluzione equa che giovi a entrambi”

CHIETI – Nella serata di ieri il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Stefano Rispoli hanno nuovamente incontrato i rappresentanti della Panoramica Srl nell’ufficio del direttore della società.

“Ci preme continuare l’opera di mediazione che questa Amministrazione sta portando avanti sul tema, ma dobbiamo registra un irrigidimento delle posizioni – riferisce il sindaco Diego Ferrara – L’intento della nostra visita era cercare in extremis un’ultima mediazione che andasse a favore dei lavoratori, in quanto il 31 di ottobre scade il termine ultimo che l’azienda aveva dato per la concessione del contratto di secondo livello. Un ruolo che ci vede impegnati già da giorni e con diverse riunioni, una delle quali avvenuta in presenza dei sindacati proprio in Comune.

Purtroppo abbiamo dovuto constatare la piena inconciliabilità delle posizioni, ma continuiamo ad auspicare che il dialogo fra le parti continui per arrivare a un risultato soddisfacente per tutti.

Ci sta a cuore la serenità dei lavoratori e i loro diritti, così come pensiamo che si debba trovare una soluzione capace di salvaguardare sia questi che l’azienda, affinché la vertenza si risolva nel migliore dei modi possibili”.