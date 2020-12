Chieti, il gesto solidale di Natale 2020 di “Insieme per Chieti”

Il movimento ha donato al Censorino Teatino panettoni e pandori che saranno distribuiti prima di Natale alle famiglie bisognose

CHIETI – “Insieme per Chieti” ha consegnato nella mattinata di sabato 19 dicembre a Cristiano Vignali fondatore del Censorino Teatino panettoni e pandori che saranno distribuiti prima di Natale alle famiglie bisognose.

A tal proposito, ha commentato Massimiliano Milozzi, uno dei promotori di “Insieme per Chieti” che nelle scorse elezioni comunali ha avuto la fiducia di circa 300 teatini: ”Con questo gesto simbolico, ma sentito, comincia una nuova avventura. “Insieme per Chieti”, questo il nome del nuovo movimento, nato per il bene di Chieti e dei suoi cittadini. Nessuna polemica sterile, ma solo rispetto verso i tanti che ci hanno spinto, dopo la recente tornata elettorale, a dare a loro un canale diretto dove far sentire la loro voce.

“Insieme per Chieti”, vuole essere un volano utile a raccogliere le istanze dei diversi quartieri, in modo da cercare assieme di risolvere problematiche e portarle all’attenzione di tutti. Così come saremo pronti a promuovere iniziative di vario genere. Rispetto reciproco per il bene comune. Questo è altro faremo. A gennaio, sveleremo la nostra squadra. Fatta di amici e, soprattutto da persone spinte dall’amore per la nostra bellissima città”.

Cristiano Vignali del Censorino Teatino ha ringraziato gli amici di “Insieme per Chieti” e ha spiegato: ”Nelle prossime ore consegneremo alle famiglie teatine i panettoni ed i pandori con le spese sospese che raccoglieremo nei migliori negozi della città, grazie alla solidarietà dei cittadini di Chieti. Continuate a donare col cuore”.