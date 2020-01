Chieti, furto: arrestata dai Carabinieri una 34enne

CHIETI – Quando i Carabinieri della Stazione di Chieti Scalo le hanno notificato l’ordine di carcerazione relativo a un furto del 2015 e per il quale dovrà scontare una pena di tre anni di reclusione, V.R.M., 34enne di Ortona, non ha fatto una piega. É stata collaborativa ed ha chiesto di poter chiamare il compagno affinché potesse portarle una borsa con degli effetti personali.

Però nel momento in cui il compagno è arrivato in caserma, nel vano tentativo di evitare che la compagna andasse in carcere ha esclamato: “È incinta di sette mesi!”. A quel punto i militari hanno chiesto conferma alla donna, che però, tra lo stupore di tutti ha negato, specificando che si trattava solo di sovrappeso. Ovviamente il tentativo è andato a vuoto e la donna è stata condotta nel Carcere di Madonna del Freddo.