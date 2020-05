Chieti, in arrivo un finanziamento per Villa Frigerj

Nonostante l’emergenza Coronavirus manca solo la ratifica da parte dei Ministeri degli impegni di spesa proposti dalla Regione

CHIETI – L’assessore regionale allo Sviluppo economico e Turismo, Mauro Febbo ha dichiarato che é in dirittura d’arrivo l’iter di finanziamento al comune di Chieti per la ristrutturazione del Teatro, Area polisportiva multifunzionale di Villa Frigerj. Nonostante l’emergenza Coronavirus i Ministeri dovranno ormai solanto ratificare gli impegni di spesa proposti dalla Regione come prevede la procedura, in quanto fondi per lo sviluppo e coesione.

L’importo finanziato per questa parte di Villa, che ormai é chiusa da più di dieci anni, ammonta a 216.000 euro. La ristrutturazione sarà completa, interessando anche servizi accessori servizi accessori, quali spogliatoi, impianto d’illuminazione e del palco, proscenio e le due torri sceniche, oltre che il fondo stesso dell’esistente campo polifunzionale.

La costruzione di Villa Frigerj iniziò intorno al 1830 per volontà del barone Ferrante Frigerj su progetto dall’architetto Enrico Riccio. La villa fu edificata secondo i dettami del neoclassicismo, includendo elementi propri dello stile liberty.