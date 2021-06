Chieti, De Cesare incontra il sottosegretario alla Cultura Bergonzoni

“Un confronto istituzionale sulle realtà culturali della nostra città e sulle possibili sinergie con tutta la compagine governativa”

CHIETI – Nella giornata di ieri il vicesindaco Paolo De Cesare, in qualità di assessore alla Cultura, ha incontrato il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

“È stata una visita puramente istituzionale, in cui ho avuto modo di illustrare al sottosegretario il lavoro che si sta svolgendo in città per fare della cultura una vera e propria leva della ripresa post covid – riferisce De Cesare – Tanti i temi trattati, i più importanti li sottoporremo presto al ministro Dario Franceschini in persona in un incontro per cui il sindaco Diego Ferrara, di concerto con l’esecutivo, ha già messo in moto la filiera istituzionale e la segreteria di Palazzo Chigi, al fine di poterci al più presto confrontare sulle opportunità che potremo cogliere attraverso i fondi ministeriali, nonché per risolvere problematiche che la nostra città attende da tempo, prima fra tutte la questione degli organici museali. Un incontro che ci sarà prestissimo, come mi ha confermato il ministro stesso in occasione della sua presenza a L’Aquila all’inaugurazione del Maxxi. Al sottosegretario abbiamo riferito delle attività in corso sul Teatro Marrucino, della sinergia ormai rodata con la Direzione regionale per i Musei Archeologici, l’Anfiteatro La Civitella e l’abbiamo messa al corrente della candidatura Unesco della Processione del Venerdì Santo, questo non solo perché avesse una conoscenza più diretta delle questioni più attuali che riguardano Chieti, ma per costruire con l’intera compagine governativa un dialogo capace di creare i presupposti di un programma condiviso, concreto e sostenibile per il futuro della cultura a Chieti”.