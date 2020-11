Chieti, Comune – sigle: incontro sul commercio

La piattaforma e-commerce sarà comunale. L’assessore Pantalone: “Al lavoro per sostenere operatori e cittadini durante e oltre l’emergenza”

CHIETI – Si è svolto nei giorni scorsi un ulteriore incontro del Tavolo istituzionale permanente fra l’Amministrazione comunale e tutte le sigle che rappresentano il settore commerciale cittadino, che si è riunito da remoto, in presenza dell’assessore al Commercio Manuel Pantalone e dei rappresentanti di: Camera di Commercio Chieti-Pescara, Confcommerio, Confesercenti, Confartigianato, Consorzio Chieti Centro, Ascom, Cna, Aniac, Upa, Abruzzo.

“Al tavolo ho ribadito la volontà di procedere alla piattaforma E-commerce in modo che diventi operativa al più presto – riferisce l’assessore Manuel Pantalone – e dagli operatori è giunta la proposta di muovere le merci delle attività cittadine su una logistica altrettanto locale, in modo da creare indotto, promuovere anche un vettore sostenibile e abbattere i costi di trasporto. Alle associazioni di categoria presenti ho anche riferito del progetto della spesa a Casa, portato avanti in sinergia con l’assessorato all’Innovazione sociale e che il cui format stiamo facendo arrivare agli operatori, affinché abbia la massima adesione possibile. Sarà poi premura dell’Amministrazione riprendere il piano commercio, migliorandolo, a tal proposito abbiamo anche fatto il punto su una serie di istanze per rendere più accessibile la città non appena l’emergenza sanitaria lo consentirà, di concerto con gli altri componenti della Giunta, in modo da agire su più piani, dalla mobilità al turismo, agli eventi”.