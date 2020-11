Chieti, cittadino bulgaro fermato e denunciato

L’uomo, che si aggirava nei pressi di Piazza Trento e Trieste senza autocertificazione o validi motivi, é risultato in possesso di droga

CHIETI – Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Chieti, volti a verificare il rispetto delle misure anti-Covid, la squadra mobile locale ha denunciato cittadino di origini bulgare, incensurato, disoccupato, da tempo residente in città, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato avvistato mentre si aggirava nei pressi di Piazza Trento e Trieste con modalità tali da indurre gli operanti a sottoporlo a controllo: é emerso che era privo di autocertificazione e che non sapeva dare plausibile giustificazione della sua presenza. Per tali movivi gli veniva comminata una multa di 400 euro per mancato rispetto della normativa anti contagio.

Mostrando l’uomo segni di nervosismo veniva sottoposto a perquisizione personale. Dall’esito di tale attività emergeva che occultava all’intenno della biancheria intima un involucro di cellophane contenente 5 grammi di hashish sudivisi in dosi e, pertanto, destinati allo spaccio e la somma di 70 euro in banconote di vario taglio. La successiva perquisizione domiciliare perquisizione domiciliare ha fatto seguito un ritrovamento di hashish e marijuana per un complessivo di 40 grammi nonché al sequestro di un bilancino di precisione e di altri 250 euro. Il giovane è stato dunque deferito alla Procura della Repubblica di Chieti.