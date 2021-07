Chieti, chiuso l’accesso all’area del Parco Fluviale

Sindaco e assessori Zappalorto e Rispoli: “Area messa in sicurezza per scoraggiare le discariche abusive dei rifiuti”

CHIETI – Nell’attesa di poter mettere in campo soluzioni definitive per la bonifica e il recupero dell’area del parco fluviale, da oggi sarà più difficile l’accesso, al fine di inibire il passaggio e scoraggiare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti.

“In questi anni il parco è diventato luogo di discariche abusive e di materiali di ogni genere, cosa che non può più essere tollerata – così il sindaco Diego Ferrara e gli assessori all’Ambiente e transizione ecologica, Chiara Zappalorto e ai Lavori pubblici Stefano Rispoli – così stamane, con l’intervento dell’ufficio dei Lavori Pubblici abbiamo dato seguito alla chiusura dell’accesso. Non sarà una soluzione definitiva, perché l’area rientra nel SIR e la Regione deve ripristinare i fondi per la bonifica, cosa che chiederemo a gran voce, perché questa parte di città non più vivere con un’ipoteca così grande sul suo ambiente. A maggior ragione oggi, a un giorno dalla firma del preliminare del contratto di fiume, strumento che potrà restituire a quei luoghi la vivibilità e la dignità che meritano”.