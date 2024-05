Chieti, chiesta ufficialmente una tappa del Giro d’Italia 2025

Sarebbe un prestigioso riconoscimento per una città insignita recentemente del titolo di Città Europea dello Sport per il 2025

CHIETI – Con una nota ufficiale inviata al Dott. Umberto Fornara, Presidente RCS Sport & Events, al Dott. Paolo Bellino, A. D. e Direttore Generale RCS Sport & Events, al Dott. Mauro Vegni, Direttore Ciclismo RCS Sport & Events, a Maurizio Formichetti, Referente RCS per l’Abruzzo, al Presidente della Regione Abruzzo Dott. Marco Marsilio, all’Assessore allo Sport Dott. Mario Quaglieri, al Presidente della Provincia di Chieti Dott. Francesco Menna e al Presidente CONI Abruzzo Dott. Enzo Imbastaro, il Sindaco di Chieti Diego Ferrara e l’Assessore allo Sport Manuel Pantalone, hanno richiesto ufficialmente che il Giro d’Italia 2025 faccia tappa a Chieti, Città Europea dello Sport per il prossimo anno.

Di seguito il testo integrale della lettera.

“Gentilissimi,

la nostra Città, lo scorso 29 aprile 2024, nella sede del CONI a Roma, è stata ufficialmente insignita del titolo di Città Europea dello Sport per il 2025. Si tratta di un riconoscimento prestigioso, conferitoci dal Presidente del CONI Giovanni Malagò e dal Presidente di Aces Europa Gian Francesco Lupattelli per significare il grande impegno della città verso lo sport e la presenza di impianti e attività di alta qualità, affinché tutte le discipline sportive possano avere casa, spazio ed essere fruite al massimo dalla comunità territoriale.

Il 2025 sarà dunque un anno speciale per Chieti, ma anche per l’Abruzzo, fatto di sport, di eventi e di convegni tematici con la presenza delle massime autorità nazionali del settore. Un anno che comincerà per noi a breve, già dopo l’estate, con l’avvio delle prossime stagioni sportive e che vorremmo costruire al meglio e insieme alle maggiori realtà del mondo dello sport, perché Chieti possa sfruttare tutto il potenziale che deriva da questa straordinaria opportunità. Il Comune di Chieti farà il possibile per convogliare in città appuntamenti sportivi, compagini e atleti di carattere nazionale e internazionale rappresentativi delle varie discipline.

A tal fine siamo a chiederVi di perorare la possibilità di ospitare in città per l’anno in questione una delle tappe abruzzesi del Giro d’Italia 2025. Per noi sarebbe il coronamento di sforzi e auspici importanti, condotti in un periodo di particolare difficoltà per il nostro Comune a causa delle condizioni di dissesto in cui si trova. Per la Città e la comunità di Chieti è un’occasione imperdibile, proprio per questo, ma soprattutto di promozione e rilancio, vista la rilevanza del Giro, la sua storicità e il valore identitario che questa manifestazione ricopre da sempre per tutto il nostro Paese.

Saremo lieti di costruire e condividere con Voi il percorso per arrivare a un simile traguardo e auspichiamo sin da subito la possibilità di un incontro in tal senso: avere anche solo la Vostra attenzione per questa proposta è per noi motivo di stimolo e impegno. Per il 2025 il nostro intento è quello di dare alla nostra comunità e al territorio abruzzese un calendario fitto di appuntamenti di rilievo che in questi anni, nonostante le predette difficoltà, abbiamo cercato di mettere in campo con tutte le nostre forze e riscontrando ricadute positive a livello turistico e commerciale.

Chieti è già sede del Centro tecnico Federale della Federazione Italiana Giuoco Handball, in questi anni numerosi sono stati gli appuntamenti di carattere nazionale e internazionale che si sono svolti in struttura, fra cui gli europei femminili under 19 e numerosi incontri della nazionale maggiore maschile. Già da tre anni ospitiamo il Fight Clubbing, l’appuntamento nazionale più importante relativo agli sport di combattimento; da diverse stagioni il nostro Stadio del Nuoto, d’estate, diventa Campus con il campione Massimiliano Rosolino e scenario di competizioni nazionali del settore; in questa stagione sportiva, inoltre, siamo stati sede della prima giornata nazionale di serie A1, serie A2 e B di Ginnastica ritmica. Tutto questo per evidenziare una “vocazione” che con il Giro d’Italia sarebbe arricchita e implementata.

Certi di un Vostro cortese riscontro, restiamo in attesa di confrontarci con Voi al fine di costruire insieme quella che sarebbe un’opportunità importante per Chieti e per tutto il nostro territorio”.