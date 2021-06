Chieti Calcio promosso in Serie D, la festa con i tifosi [FOTO]

La squadra neroverde oggi pomeriggio ha superato 3-0 il Capistrello conquistando i punti necessari per ottenere la promozione

CHIETI – Promozione in serie D per il Chieti Calcio, che con la vittoria di oggi pomeriggio a Capistrello per 3 a 0, si aggiudica il passaggio di categoria. La squadra è stata accolta dai tifosi e dai cittadini davanti allo stadio Angelini, al rientro dalla partita.

“Eravamo certissimi che la festa sarebbe stata solamente rinviata e siamo felici di aver avuto ragione – il commento a caldo del sindaco Diego Ferrara e dell’assessore allo sport Manuel Pantalone – nonché di averci creduto insieme a tantissimi concittadini, oltre che ai giocatori e alla compagine societaria. Bravi tutti, la meta è raggiunta, in un anno peraltro difficilissimo, non solo per il mondo sportivo. Per questo vogliamo dare a questa promozione il valore simbolico di una ripresa, della rinascita che tutti speriamo di poter vivere e che coniugata ai valori dello sport assume un significato ancora più forte. Adesso si apre la serie D con un nuovo scenario e una nuova grande avventura per crescere e stare dove Chieti merita. Forza, coraggio e talento ai nostri neroverdi non mancano, si sono meritati la vittoria che la nostra città aspettava. Ora festa, in sicurezza!”.