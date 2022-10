Chieti Calcio, nuovo look per i distinti dello Stadio Angelini

Da domenica i distinti dello Stadio Angelini saranno nero-verdi e con i loghi di Comune e Comitato per il centenario. L’inaugurazione in occasione della partita Chieti-Avezzano

CHIETI – Sarà inaugurato domenica, in occasione della partita Chieti-Avezzano il nuovo look dei distinti dello Stadio Angelini ad opera del Comitato per il centenario del Chieti Calcio presieduto da Stefano Marchionno e con la piena sinergia dell’assessorato allo Sport del Comune. Un’operazione, quella che prevede la tinteggiatura nero-verde in occasione dell’importante anniversario della nascita della squadra e l’apposizione di una targa, che riguarderà la sola sezione distinti, dove da domenica campeggeranno anche i due loghi dell’Amministrazione e del Comitato per il centenario.

“Per l’occasione abbiamo concesso l’utilizzo gratuito dello Stadio, per dire un simbolico grazie al Comitato per il centenario che si è fatto carico di questa simbolica e significativa iniziativa – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport, Manuel Pantalone – I distinti torneranno alla loro bellezza e dignità e il logo del Comune campeggerà nel murale insieme a quello del Comitato, a sancire collaborazione e vicinanza in questo speciale anno della memoria calcistica teatina. Un filo nero-verde che lega lo Stadio alla città e alla sua squadra, nonché ai tifosi che hanno condiviso le scelte, grazie all’azione del Comitato e partecipato a questa azione di cittadinanza attiva in ambito sportivo che apprezziamo sia da amministratori che da sostenitori del Chieti”.

