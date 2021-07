Chieti, band teatine 2021 a Porta Pescara: il programma

Il via il 9 luglio. Sindaco e De Cesare: “Abbiamo voluto promuovere il talento cittadino per far tornare a vivere l’estate di Chieti”

CHIETI – Presentato ufficialmente anche il calendario delle prime esibizioni delle Band Teatine che hanno risposto all’avviso pubblico voluto dal Comune per inserire gruppi cittadini nel calendario delle manifestazioni estive. Alla conferenza erano presenti il sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco e assessore agli Eventi e alle manifestazioni, Paolo De Cesare, i rappresentanti delle band selezionate e il consigliere Valerio Giannini.

“Da mesi progettiamo la ripresa in sicurezza delle attività di intrattenimento e culturali – così il sindaco Diego Ferrara – e in questi giorni ci stiamo misurando anche con la ripresa dei contagi, lieve, ma presente. Abbiamo comunque voluto promuovere eventi, dando priorità alla sicurezza, perché è importante tornare a vivere, per rispondere a quella che è una vera esigenza che scaturisce da tutti questi mesi di pandemia. Da qui l’idea di un calendario capace di animare l’estate cittadina, sia per chi non si sposterà, che per quanti sceglieranno Chieti per il proprio tempo libero e per le vacanze. A questa necessità si è aggiunta quella di sostenere i nostri artisti cittadini, una scelta precisa, che dà visibilità al talento di cui siamo depositari e ci proponiamo di promuovere proprio per la sua elevata qualità”.

“La qualità delle band individuate è di alto livello, tanto da diventare una delle rassegne di punta presenti nel cartellone generale delle manifestazioni e che ogni venerdì dal 9 luglio al 20 agosto, animerà la città dal plateatico di Porta Pescara – illustra l’assessore Paolo De Cesare – Abbiamo voluto che ad esibirsi fossero gruppi rigorosamente cittadini, perché vogliamo promuovere e sostenere il talento che abbiamo a disposizione. All’avviso pubblico, che abbiamo indetto perché tutta la procedura fosse trasparente e inclusiva, hanno risposto in tanti, è stato necessario fare una selezione, operata scrupolosamente dal Maestro Ettore Pellegrino per assicurare un target confacente alla zona, frequentata da un pubblico giovane, educato al rock, al pop, ma anche al jazz. Le band sono 6 perché purtroppo non avremmo potuto fare esibire tutte le realtà che si sono candidate, assicurando la copertura dei costi della logistica e un contenuto rimborso per gli artisti, ma l’estate è in progress, altri eventi, contagi permettendo, nasceranno e ci ritroveremo una lista pronta e aggiornata da cui andremo ad attingere sicuramente.

Il calendario prende vita in una zona che da qualche anno a questa parte è il punto di riferimento della movida, grazie agli investimenti che giovani imprenditori hanno fatto per lavorare e che sono rimasti fermi a causa del covid. L’iniziativa unisce dunque due intenti: restituire palco e pubblico ai nostri artisti e favorire la ripresa delle attività commerciali della città. Lo faremo non solo a Porta Pescara, ma anche nella zona dell’ex Pescheria, a Palazzo de’ Mayo, in piazza Vico, negli spazi de La Civitella, ma anche a Chieti Scalo, che avrà un cartellone ricco per settembre e una sorpresa a cui stiamo lavorando e nelle periferie, ci saranno iniziative anche a San Martino e a Brecciarola, a breve presenteremo anche il calendario delle attività messe in campo dalle associazioni cittadine. Tutto questo non è un primo passo per una ripresa che speriamo tutti non abbia più battute di arresto.

“È un primo round per le band, un’altra parte prenderà vita nel calendario di settembre – spiega il consigliere Valerio Giannini – sono state fatte delle scelte artistiche in base alle storie dei vari gruppi e alla particolarità del pubblico e della zona che ospita la manifestazione. Con gli esercenti c’è stata piena sinergia, era necessario lavorare uniti per ripartire”.

“La capillarità dell’azione è un valore aggiunto per le attività commerciali – conclude l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – abbiamo cercato di essere presenti in varie zone e di partire restituendo vita attraverso gli eventi. Tra i vari presupposti che abbiamo creato c’è proprio quello di riportare le persone nelle attività cittadine, per sostenre il nostro comparto economico e dare una risposta concreta alle esigenze di una città che deve ripartire e farlo in fretta”.

Il programma

9 luglio

Spirito Di Vino Tribute band Zucchero Fornaciari

16 luglio

Dallamericalucio Tribute band Lucio Dalla

23 luglio

Faby Zero Tribute band Renato Zero

30 luglio

Vascomania Tribute band Vasco Rossi

5 agosto

Gianna Love in Acostico Tribute band Gianna Nannini

20 agosto

Meca’s Dream Jazz Group musica jazz pura