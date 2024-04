Chieti, Assessore Cassarino su Teateservizi

Legittimo chiedere consigli straordinari ma infruttuosi se prima il Tribunale non si pronuncia sull’esercizio provvisorio

CHIETI – “Chiedere un Consiglio straordinario è legittimo, così come lo è presentare una mozione, ma non nascondo la sorpresa davanti a tali iniziative, considerato che tutte le situazioni e posizioni su Teateservizi sono state riportate nelle Commissioni bilancio che il consigliere Raimondi sta facendo da diverse settimane”, così l’assessore alle Partecipare Massimo Cassarino commenta le richieste annunciate dai gruppi di maggioranza e minoranza in Consiglio comunale.

“All’attivo ne abbiamo già quattro a cui non solo l’esecutivo ha partecipato, presenti io e l’assessora Tiziana Della Penna, con il dirigente della Ragioneria e la segretaria generale, ma, insieme, abbiamo spiegato bene la situazione – illustra Cassarino – . Durante le Commissioni tutte le opportunità, le possibilità e le opzioni sono state esposte e raccontate in maniera chiara e molto trasparente, sia nel bene, sia nel male. Né risulta agli atti che chi oggi chiede un Consiglio straordinario abbia mai sostenuto con voto e presenza in Consiglio i provvedimenti tesi a salvare la società e i suoi lavoratori. Resta, in ultimo, il fatto che possiamo fare tutte le sedute straordinarie che vogliamo, ma senza un pronunciamento sull’esercizio provvisorio da parte del Tribunale tante e tali richieste rischiano di essere sì informative, ma infruttuose. Siamo stati noi i primi a chiedere tempi veloci per la definizione della tabella di marcia, operando in piena sinergia con il curatore fallimentare che sta facendo il suo lavoro come gestore protempore della società. Non ci sono dubbi circa la nostra vicinanza al personale e la preoccupazione per il futuro dei lavoratori di Teateservizi, stiamo lavorando costantemente e in silenzio perché si tratta di una situazione complessa e delicata: abbiamo fatto e faremo tutto quello che sarà a noi possibile perché abbiano un futuro nel futuro del servizio di riscossione a cui il Comune non può rinunciare”.