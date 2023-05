Chieti, aree verdi e decoro urbano: al via gli affidamenti

Sindaco e assessore Zappalorto: “Concretizziamo per la prima volta un percorso di cittadinanza attiva che comporterà l’esonero del pagamento della tassa sulla pubblicità”

CHIETI – Diventa operativo il bando per l’affidamento a terzi di spazi pubblici, rotatorie, fioriere e aree destinate a verde. Dopo aver raccolto le adesioni da parte di cittadini, attività e associazioni interessate, in base a quanto previsto dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di consiglio del 28 gennaio 22, si procede attraverso lo strumento del contratto di sponsorizzazione, che consentirà agli affidatari sia la visibilità sui canali istituzionali, sia l’esonero dal pagamento del canone della tassa della pubblicità, in linea anche con quanto stabilito di recente dal Codice della strada.

Saranno affidatari: per la durata di cinque anni, ESA Energie S.p.A. per il Comparto n. 19 (rotatoria viale Abruzzo intersezione con via E. Mattei) e il comparto n. 9 (viale Vestini e rotatoria Pronto Soccorso e spartitraffico per Tricalle); ESA Life SSD a R.L. per il Comparto n. 7 (spartitraffico e rotatoria via dei Vestini e via dei Frentani e spartitraffico via dei Frentani, raccordo autostradale A714 e Strada Vallone Fagnano); ESA Life SSD a r.l. per il Comparto n. 9 (aiuole e arredi in piazzale Marconi); CO.VA. di Franco Ciaschetti & C. S.a.s per il Comparto 18 (Rotatoria viale Abruzzo Viale Abruzzo intersezione via Ortona); per la durata di un anno, Formula Ambiente S.p.A. per il Comparto n. 4 (area verde via Nicolini – Monumento a San Pio da Pietralcina e zone Verdi comprese tra via della Liberazione e via Nicolini); Formula Ambiente S.p.A per il Comparto n. 20 (rotatoria viale Abruzzo intersezione con via Tirino in località santa Filomena);

“Nel giro di pochi giorni saranno firmati i contratti che daranno l’avvio ufficiale a questa presa in carico delle aiuole e degli spazi verdi ai soggetti che hanno risposto all’avviso per l’affidamento a terzi di spazi pubblici, rotatorie, fioriere e aree destinate a verde – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente e Transizione ecologica, Chiara Zappalorto – L’avviso fa seguito a un lavoro iniziato con la predisposizione del Regolamento che Chieti non aveva e che oggi ci consente di recepire tutte le normative settoriali per promuovere questa forma di collaborazione fra Amministrazione e realtà che vi operano, nonché cittadini, finalizzato a rendere Chieti più bella e curata. Ormai è questione di giorni e, in vista dell’estate, avremo gli spazi verdi oggetto degli affidamenti e l’auspicata rinascita avverrà. Siamo contenti perché l’adesione è stata importante, in tanti hanno risposto al nostro bando che concretizza uno strumento di cura della città che in passato nessuno è riuscito a far decollare. Oggi non è solo utile, perché le condizioni economiche della città non consentono di fare altrimenti, ma attiva un contatto fra amministratori e amministrati che è una testimonianza importante non solo di fiducia, ma anche di collaborazione a vantaggio del bene comune cittadino. La città ha recepito, di questo siamo davvero soddisfatti e ringraziamo sia quanti adotteranno i nostri spazi verdi con contratto di sponsorizzazione, sia i cittadini e le altre realtà che vorranno farlo mettendosi a disposizione. Aiuole e spazi verdi possono essere anche adottati da cittadini e associazioni sempre, facendo richiesta all’ufficio verde che ringraziamo per l’importante lavoro svolto dalla funzionaria Luigina Vernaci che si è occupata della parte amministrativa. Alcune associazioni lo hanno già fatto, prendendosi cura di particolari sezioni del territorio, siamo certi che avviato questo strumento, la pratica si aggiungerà alle opportunità di manutenzione della città facendo anche un’opera fondamentale di sensibilizzazione della comunità al rispetto del verde e del decoro del nostro territorio”.