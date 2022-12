Chieti, approvato dal Consiglio comunale il Bilancio consolidato 2021

Ferrara, Febo, Della Penna e la Giunta: “Un traguardo importante, che consentirà l’avvio delle procedure di assunzione annunciate”

CHIETI – Sì del Consiglio comunale, nel tardo pomeriggio di oggi al Bilancio consolidato del Comune di Chieti per l’esercizio 2021.

“Abbiamo approvato un atto necessario – così il sindaco Diego Ferrara, il presidente del Consiglio Luigi Febo, l’assessore al Bilancio Tiziana Della Penna e la Giunta – perché consentirà all’Ente di attivare le procedure di potenziamento dell’organico comunale, che attualmente è la prima delle priorità connesse al funzionamento della macchina amministrativa. Ci siamo arrivati ora, perché abbiamo dovuto incorporare i risultati di bilancio della partecipata Teateservizi, che da settembre ha approvato ben tre bilanci, grazie al tentativo di risanamento dei conti che la società sta cercando di portare avanti attraverso il concordato preventivo. Con l’approvazione in Consiglio del Bilancio consolidato, sarà possibile ora procedere alle attese procedure di assunzione, a cui ricorreremo dietro autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali. Il documento votato dall’Assise è uno strumento tecnico, in quanto aggrega i bilanci di tutte le società partecipate del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Chieti, costituito dall’Ente, da Ops, dalle società Chieti Solidale e Teate Servizi e dalla Deputazione teatrale del Marrucino. Il consolidato 2021 chiude con un conto economico positivo di circa 6 milioni di euro”.