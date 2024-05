Chieti, l’Amministrazione Comunale conferma la proroga del servizio mensa

Febo: “Allo scopo verranno utilizzate delle economie di bilancio che abbiamo ricavato e ora faremo gli atti consequenziali per utilizzarle”

CHIETI – Proseguirà, come annunciato, fino alla fine di maggio il servizio di refezione scolastica ripartito due mesi fa. Oggi l’annuncio da parte dell’Amministrazione.

“Teniamo fede a un impegno preso con scuole e famiglie – così il sindaco Diego Ferrara, con il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo e l’assessora alla Pubblica istruzione Teresa Giammarino – . Impegno che ci ha portato a trovare le coperture perché il servizio ripartisse e a fare in modo che potesse continuare prima fino all’inizio di maggio e ora fino alla fine del mese. Allo scopo verranno utilizzate delle economie di bilancio che abbiamo ricavato e ora faremo gli atti consequenziali per utilizzarle, perché riteniamo che il servizio della mensa sia importante per la comunità e irrinunciabile anche il un momento di razionalizzazione di tutte le spese dell’Ente a causa del dissesto. In base ai pasti serviti, abbiamo messo insieme la cifra per la proroga, cosa di cui ringraziamo gli uffici che stanno già lavorando al nuovo appalto per l’affidamento del servizio per il prossimo anno scolastico, che si svolgerà nei prossimi mesi. Alle famiglie arrivi il nostro grazie per gli sforzi fatti finora per via delle vicissitudini del servizio, a fronte della complessa azione che ormai da tre anni ci vede combattere fra difficoltà ed emergenze”.