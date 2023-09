Chiesa di San Donato a Fosacesia illuminata di verde contro la SLA

La sera del 16 settembre Fossacesia città inclusiva, solidale, aperta, ha voluto dimostrare ancora una volta la sua sensibilità

FOSSACESIA – In occasione della XVI Giornata Nazionale sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), ieri sera la chiesa di San Donato è stata illuminata di verde per unire la ricerca e la speranza, per sconfiggere una malattia le cui cause sono sconosciute. La manifestazione si e tenuta in tutta Italia sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il Patrocinio dell’A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani che, dal 2019, sostiene l’iniziativa. Nata nel 2018, da un’idea di alcuni volontari, l’evento “Coloriamo l’Italia di verde”, ha contagiato nel tempo moltissimi comuni italiani.

“Fossacesia città inclusiva, solidale, aperta, ha dimostrato ancora una volta la sua sensibilità. La SLA è una malattia che ogni anno segna il destino di troppe persone, tra chi solo chi ne è colpito e tante famiglie che debbano cambiare radicalmente la loro vita per assistere i propri cari – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Accendere la luce verde della speranza non è un semplice gesto simbolico fine a se stesso, ma vuole essere uno stimolo, un messaggio di incoraggiamento anche da Fossacesia a quanti sono impegnati nella ricerca per sconfiggere la SLA”.