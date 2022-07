Chiara Tarquini ospite dell’Opera di Varna a Bachik in Bulgaria

BALCHIK – Nuovo importante debutto estero per il giovane soprano abruzzese Chiara Tarquini che sabato 30 Luglio, dalle ore 21, si esibirà sul Mar Nero nella città di Balchik in Bulgaria, per il concerto anniversario “Galà dell’Opera” promosso dal Consolato onorario d’Italia a Varna.

L’ evento è incluso nella “settimana della cultura italiana” organizzata dal Centro culturale “Il Palazzo” di Balchik, filiale dell’ Istituto italiano di cultura a Sofia. Il concerto nasce con l’intento di celebrare il centenario della nascita di Renata Tebaldi e si svolge in collaborazione con l’Opera di Varna, di cui la Tarquini è solista ospite. Unica italiana tra i cantanti lirici dell’evento, il soprano sarà accompagnato al pianoforte dal pianista bulgaro M° Stefan Boyadjiev.

“Sono davvero molto emozionata e grata per questo invito. Essere ospite del Teatro lirico di Varna nel nome dell’immensa Tebaldi è per me un onore, ma anche una grande responsabilità. Canterò diverse arie d’opera tratte proprio dal repertorio caro a quella che è stata definita “la voce d’angelo” della lirica e alcuni celebri duetti insieme ai solisti dell’Opera di Varna. Ci tengo molto a ringraziare il Consolato onorario d’Italia, nella persona del console Antonio Tarquinio, per questa incredibile opportunità”.

Il concerto si terrà sul palcoscenico all’aperto del Palazzo Reale di Balchik ed è attesa – tra i vari- anche la presenza dell’ ambasciatrice d’Italia a Sofia Giuseppina Zarra. Il galà rappresenta la serata conclusiva degli eventi programmati per la V edizione della settimana della cultura, che avrà inizio dal 20 Luglio con una mostra di pittura dal tema “Leonardo e Dante nel Terzo Millennio”.

Prima del debutto bulgaro, Chiara Tarquini sarà impegnata anche lunedì 25 Luglio nel recital-concerto “Luna d’estate” all’Aurum di Pescara, per il “Pescara Liberty Festival”, affianco agli attori Debora Caprioglio e Pino Ammendola.

Vincitrice di concorsi lirici nazionali e internazionali (tra gli ultimi, la “Domenico Savino Competition ” del Taranto Opera Festival, il “Mimas Festival” di Procida e il “V. Visioli” di Brescia) e di premi (quali il “Premio Nazionale Pratola 2019” e l’ “Adriatico 2021”), Tarquini si è esibita in diversi recital teatral-musicali al fianco di grandi attori quali Michele Placido, Lino Guanciale, Ugo Pagliai, Edoardo Siravo e Paola Gassman. Ha partecipato come solista ai concerti del Guardiagrele Opera Festival e in varie formazioni cameristiche in teatri quali il “M. Caniglia” di Sulmona e il “Marrucino” di Chieti. Ha cantato a Nîs (Serbia), nei concerti di Capodanno con l’orchestra Filarmonica “Naissus” e nel 2021 è stata ospite al Taobuk Festival di Taormina e alla cerimonia di Capitale del Libro a Chiari, su invito del Cepell (organo del Ministero della Cultura). Ha preso parte a prestigiose rassegne, tra le quali il Festival dannunziano di Pescara e il “Re-live” del Teatro Fenaroli di Lanciano. È il soprano del Mars Ensemble Trio e recentemente ha cantato in occasione del conferimento del titolo di Città a S. Benedetto dei Marsi alla presenza di Gianni Letta e di altre autorità nazionali.

È inoltre laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti e attualmente lavora nella ASL di Pescara come medico specializzando e per l’emergenza Covid.