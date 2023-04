“Chi ti ama ti protegge”, iniziativa a Teramo il 18 aprile

TERAMO – Il comitato #DifesaMinori sosterrà senza l’iniziativa regionale, attraverso l’evento che si terrà a Teramo il 18 aprile 2023 dalle 18:30, presso il Parco della Scienza nella prestigiosa della Sala del Consiglio Comunale. L’evento dal titolo: “Chi ti ama ti protegge”, esaminerà a fondo le ragioni di una proposta, quella di uno screening cardiaco per la fascia di età da 0 a 14 anni. E’ questa la risoluzione 80/v in esame presso la commissione sanità della regione Abruzzo, per la quale risultano primo firmatario Marco Cipolletti ed anche il Presidente della V commissione Leonardo D’Addazio.

Le ragioni della proposta saranno corroborate dagli interventi dei Professori Giovanni Frajese, Giulio Maria Pedone, Alessandro Capucci, e del dottor Giuseppe Barbaro cardiologo. Presenti tra i relatori oltre il primo firmatario della risoluzione Marco Cipolletti consigliere della regione Abruzzo, anche il vicedirettore della Verità Francesco Borgonovo.

Dichiara Nico Liberati, segretario generale del comitato promotore che sostiene l’evento, #DifesaMinori: “Ringraziamo il Sindaco di Teramo per avere concesso la Sala del Consiglio Comunale, ed il Presidente della Provincia per avere esaminato l’alto patrocinio all’evento. Ci auguriamo una rapida approvazione della risoluzione 80/v, ma soprattutto il pronto intervento della politica sana, affinché presto possa essere depositata una proposta di legge per lo screening cardiaco, e che la stessa possa godere dell’appoggio bipartisan delle forze politiche, della società civile e del mondo medico-scientifico”.