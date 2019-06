Change yourself and Ciak!, premiate quattro studentesse della D’Annunzio

PESCARA – Questa mattina, presso il Liceo Classico G. D’Annunzio di Pescara, si è svolta la premiazione di quattro studentesse che hanno partecipato al “Change yourself and Ciak!”, un concorso indetto dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con il MIUR sulla base di un progetto educativo finalizzato a sensibilizzare gli studenti sui cambiamenti climatici, sui disastri umanitari che ne conseguono e sulla relativa riduzione.

Il concorso, rivolto a tutte le scuole (primarie – classi IV e V, secondarie di primo e secondo grado), proponeva l’ideazione e la produzione di racconti, disegni, materiale fotografico o audiovisivo sul tema “il rischio idrogeologico e i nonni: l’evoluzione della prevenzione”, attraverso l’identificazione dei rischi del nostro territorio e dei relativi strumenti per aumentare la resilienza delle fasce di popolazione più deboli.

Per la categoria Premio Social sono state premiate le studentesse Viola Cicoria, Eugenia Eleutero, Claudia Masciantonio ed Enrica Zorzi che hanno presentato un elaborato dal titolo “Più alberi, più futuro”. Il premio è stato consegnato dal Vice Presidente Regionale, rappresentante gioventù, Pierpaolo Esposito, accompagnato dal vice Presidente del Comitato di Pescara, avv. Luca Rotolone, dal Consigliere Marcello Carfagna e da alcuni volontari della Croce Rossa di Pescara.

“Un particolare ringraziamento va alla Prof.ssa Giuliana Amicone per la sensibilità manifestata verso l’importante problematica del cambiamento climatico e per avere sapientemente accompagnato le studentesse premiate nel percorso di elaborazione del progetto presentato ai fini della partecipazione al concorso” sottolinea la Croce Rossa di Pescara.