Cesena – Francavilla, dove acquistare i biglietti

Si gioca domenica 14 ottobre la sesta giornata di campionato. Tutte le informazioni per la trasferta dei tifosi giallorossi al Dino Manuzzi

CESENA – Domenica 14 ottobre, ore 15.00, si disputerà la gara Cesena-Francavilla, 6a giornata del Girone F di Serie D, all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Per tutti i tifosi giallorossi che volessero seguire la squadra in trasferta, si comunica che è stato attivato un punto vendita abilitato per l’acquisto dei biglietti del settore ospiti e del settore tribuna:

MAISON TICKET

Via Venezia 7, Francavilla al Mare

Tel, 32761551345

Orari dal Lunedì al venerdì: 09.00/13.00 e 15.30/18.00 (Sabato e domenica chiuso)

Questi i prezzi:

SETTORE OSPITI: € 10.00

Junior € 5.00 (dai 5 ai 13 anni)

TRIBUNA: € 18

Ridotto: € 10 (donne, invalidi oltre il 50%, militari e ragazzi da 14 a 17 anni)

Junior € 5.00 (dai 5 ai 13 anni)

I tagliandi sono già in vendita.

Ricordiamo che il Francavilla è reduce dal successo casalingo di domenica scorsa nel derby contro il Real Giulianova. Decisiva la rete di Cafiero al sesto minuto della ripresa. Così il tecnico Rachini ha disegnato il prossimo impegno contro la squadra bianconera: “Domenica prossima a Cesena sarà una bella partita, gli stimoli non mancheranno, si va a giocare in uno stadio importante con tanta gente e adesso in settimana ci inizieremo a pensare insieme“.