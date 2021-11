Cerimonie del 4 Novembre oggi a Giulianova: ecco come è andata

L’ Amministrazione comunale partecipa alle cerimonie della Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate. Deposte corone in piazza Salvo D’ Acquisto, sulla facciata del duomo di San Flaviano e in piazza Dalmazia

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini ed il Presidente del Consiglio comunale Paolo Vasanella hanno preso parte, questa mattina, alle cerimonie per celebrare la Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate. Le iniziative, organizzate dal delegato Ingortp Walter De Berardinis, sono state promosse dalle Associazioni combattentistiche, d’ Arma e di volontariato.

Le celebrazioni sono iniziate alle 9 con l’alzabandiera in piazza Belvedere. Il corteo si è quindi spostato in piazza Salvo D’Acquisto dove, al saluto del Sindaco e all’allocuzione dell’Arma dei Carabinieri, è seguita la deposizione di una corona d’alloro.

Una seconda corona è stata subito dopo collocata in corrispondenza della lapide commemorativa posta sulla facciata del duomo di San Flaviano. Il corteo si è quindi sciolto, per ricostituirsi alle 11 in piazza Dalmazia. La corona d’ alloro, la terza, è stata deposta dinanzi al Monumento ai Caduti dell’Aria e del Mare.