Cerimonia Vestizione per nuovi confratelli della Misericordia di Pescara

PESCARA – Si svolgerà domani, domenica 24 aprile, nel Santuario della Divina Misericordia, la chiesa del Sacro Cuore, a Pescara, la Cerimonia solenne per la Vestizione dei nuovi Confratelli e Consorelle che entreranno ufficialmente a far parte della Confraternita della Misericordia di Pescara. A officiare la Santa Messa sarà l’arcivescovo di Pescara-Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, con Don Remo Chioditti, correttore spirituale della Misericordia. La celebrazione si aprirà alle 9.45 con il ritrovo in chiesa dei partecipanti e alle 10 prenderà inizio il Rito della Santissima Vestizione, alla presenza del Governatore Cristina D’Angelo, momento solenne che permetterà ai nuovi Confratelli di indossare la ‘buffa’.

Foto di repertorio