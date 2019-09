Cepagatti, pubblico encomio a Marina Francesca Giammarino

La bagnina lo scorso mese di agosto ha soccorso un bagnante in difficoltà. Premiata ieri in comune dal vicesindaco Palozzo e da due consiglieri

CEPAGATTI – Mercoledì 11 ha ricevuto un pubblico encomio Marina Francesca Giammarino, la bagnina autrice del salvataggio di un bagnante in difficoltà lo scorso mese di agosto. La ragazza stata ricevuta in Comune dal Vicesindaco Annalisa Palozzo e dai consiglieri Antonella Paolini e Andrea D’Angelo che l’hanno ringraziata a nome di tutta la comunitá per il coraggio e l’alto senso di responsabilità dimostrata in occasione del soccorso in mare. Marina ha 17 anni, studia all’Istituto industriale di Chieti, è alla sua prima esperienza da bagnina ma è una nuotatrice agonista esperta.