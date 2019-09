Cepagatti, disinfestazione zanzare: due interventi a settembre

Sono in programma la notte di giovedì 12 e quella del 13. Le raccomandazione del comune e gli orari dove verrà effettuato il trattamento

CEPAGATTI – Nuovi interventi di disinfestazione in calendario per il Comune di Cepagatti. I trattamenti contro insetti e zanzare saranno due in questo mese di settembre. Come comunicato dal Comune gli stessi avverranno questa notte, giovedì 12 dalla mezzanotte fino alle 6 del mattino e la notte successiva ovvero quella di venerdì 13 sempre con lo stesso orario.

Durante le ore di intervento il Comune di raccomanda di evitare di lasciare porte e finestre aperte, così come di non tenere in esposizione prodotti alimentari, panni, giocattoli su balconi e davanzali o nei giardini.