“Centro Arti Espressive e Creative – ART’ È” a Balsorano: ecco quando

Dal 12 luglio al 21 agosto molte attività artistiche coinvolgeranno le famiglie di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto

BALSORANO – Prenderà il via il 12 luglio per chiudersi il 21 agosto a Balsorano un importante progetto di arte e cultura il Centro Estivo “Centro Arti Espressive e Creative – ART’ È“

Il Centro Arti Espressive e Creative “ART’ È” è promosso dall’Istituto Comprensivo Statale di Balsorano dal dirigente Piergiorgio Basile in collaborazione con il Comune di Balsorano e il Comune di San Vincenzo Valle Roveto. La realizzazione del progetto è stata affidata alla Coop. Sociale Fantacadabra e prevede una serie di laboratori, attività e spettacoli dedicati al mondo dell’arte e della cultura, del teatro e della musica, allestiti nello Spazio ex asilo di via Ravenna del Comune di Balsorano

Con il progetto del Centro Estivo Centro Arti Espressive e Creative saranno offerte un’esperienza essere nel contempo ricreativa ed educativa centrata sui bisogni e sugli interessi dei bambini che devono essere protagonisti attivi della loro esperienza estiva, attori vivaci e motivati e i bambini partecipi e liberi di esprimersi in tutte le attività ludiche, ricreative, espressive e di animazione proposte. Il Centro Estivo vuol essere un luogo di incontro e di confronto, uno spazio in cui poter esprimere la propria individualità e imparare divertendosi attraverso le varie attività dedicate all’emozione e alla magia del teatro. Per vivere un’estate da protagonista salendo con noi sul palcoscenico per giocare con l’improvvisazione, creare burattini, scoprire il teatro, costruire piccoli strumenti musicali e tante altre cose divertenti. Il progetto coinvolge più ambiti: educativo e formativo, ricreativo e aggregativo, culturale e sociale.

Molte le attività artistiche che coinvolgeranno le famiglie di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto: una Rassegna Teatro Ragazzi, realizzata in collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo presso il Cortile ex scuola materna a Balsorano. La rassegna avrà inizio il 18 Luglio con la compagnia Teatro Bertolt Brecht di Formia con lo spettacolo Pulcinella mun amur per proseguire il 21 Luglio Teatro Verde d di Roma con lo spettacolo “I vestiti nuovi dell’Imperatore”, il 30 Luglio la compagnia Tieffeu di Perugia con lo spettacolo “PI – PI Pinocchio” e infine, il 18 Agosto, la compagnia Proscenio Teatri di Fermo con lo spettacolo “Cenerentola in bianco e nero”.

Parallelamente agli spettacoli saranno attivati diversi laboratori dedicati al mondo dell’arte e della cultura del teatro e della musica attraverso molte attività laboratoriali: laboratorio artistico di racconto favole condotto da Mario Fracassi e Laura Tiberi; laboratorio artistico di manipolazione di riciclo e ricotruzione a cura di Santo Cicco; laboratori dedicati all’ambiente e alla sostenibilità “Il bosco e il fiume” a cura della cooperativa Dentrocoomos. Laboratorio costruzione delle maschere e dei burattini realizzato da Wally Di Luzio; Laboratorio di una danza per ragazzi condotto da Mazan Maria, Laboratorio teatrale per ragazzi a Cura di Paola Munzi dell’Ass. TAMS; Laboratorio musicale a cura di Chrisian Fantone ; il Laboratorio di conoscenze digitali a cura di Ass. Video Fly; Il Cineforum sarà a cura dell’Associazione Sulmona Film Festival.

… e inoltre saranno proposte attività artistiche e ludico-sportive e degli incontri finalizzati alla conoscenza delle tradizioni e della cultura locale con gite e visite culturali alla scoperta del territorio e laboratori dedicati all’ambiente e alla sostenibilità.