Cena di beneficenza per l’Ucraina a Lido d’Abruzzo Roseto: ecco quando

Venerdì 1° aprile al Lido d’Abruzzo la cena concerto per supportare la Croce Rossa. L’evento è stato presentato questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Roseto degli Abruzzi

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La solidarietà per agire concretamente contro le ingiustizie. È il messaggio che ha ispirato l’evento denominato “Cena di Beneficenza per l’Ucraina”, presentato questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Roseto degli Abruzzi.

La serata di beneficenza, che si terrà venerdì prossimo, 1° aprile, alle ore 20:30 al Villaggio turistico “Lido d’Abruzzo”, ha lo scopo umanitario di raccogliere e devolvere soldi a supporto delle attività della Croce Rossa Italiana, attraverso una cena spettacolo che vedrà la partecipazione gratuita di artisti come Germano D’Aurelio, in arte “Nduccio”, Luca Mongia (Cantante), Fabrizio Medori (Chitarrista), Roberto Di Donato (Attore), Francesca Martinelli (Cantante), Dj Pakito, e che sarà presentato da Domenico Valentini e Luca Giuliano.

“In questi giorni l’umanità ha confermato che ci sono tanti modi per ribadire il no alla guerra e per fare qualcosa di concreto per aiutare la popolazione ucraina” ha dichiarato il Sindaco Mario Nugnes, che ha concesso il patrocinio del Comune di Roseto all’evento. “Tra questi c’è la musica, come abbiamo potuto vedere attraverso la testimonianza della cantante Elisa, che ha cantato sui social la bellissima “Zombie” dei Cranberries facendola diventare virale nei confronti dei giovani, che poi hanno dato vita a flash mob e ad altre iniziative a sostegno della pace. Come non ricordare poi – ha concluso il sindaco Nugnes – la testimonianza più toccante arrivata in questi giorni, quella di Amelia, la piccola bambina ucraina di 5 anni che ha intonato la versione ucraina di “Let it go” agli sfollati in un bunker a Kiev”.

La Consigliera Simona Di Felice, ha sottolineato il valore della “gratuità, che in questi tempi dominati dal profitto e dagli interessi sembra essere una parola scandalosa e da cui, invece, dovrebbe dipendere l’esistenza stessa. Quando ci è stata presentata l’opportunità di patrocinare un evento di beneficenza con la partecipazione di artisti espressione del territorio siamo stati ben felici di concederla”.

“La spinta cardine di questa iniziativa è la solidarietà” spiegano Domenico Valentini e Luca Giuliano a nome degli artisti che hanno dato vita all’evento. “Vogliamo ringraziare tutti i colleghi che hanno aderito con grande entusiasmo a questa serata di beneficenza offrendo gratuitamente il loro contributo. Già abbiamo registrato tantissime adesioni alla serata e tanti continuano a chiamare per prenotare il loro tavolo o semplicemente per offrire una donazione, un segnale bellissimo di come la collettività sia partecipe e voglia far sentire la propria vicinanza al popolo ucraino”.

“Siamo lieti che gli organizzatori e l’Amministrazione abbiano deciso di devolvere il ricavato della serata a supporto delle attività svolte dalla Croce Rossa Italiana” dichiara il responsabile locale della CRI Emanuele Pompili. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 389/1973852 o 328/4617021. Il costo della cena di beneficenza è di 30 euro /menù adulti) e 15 euro (menù bambini).