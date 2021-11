“Cemento Atlantico”, Alessandro Zoffoli presenta il progetto musicale

Domenica 21 novembre a Pescara, la rassegna organizzata da Piatti e RadiostART ospita la presentazione di “Rotte Interrotte”, il disco pubblicato da Cemento Atlantico per Bronson Recordings

PESCARA – Domenica 21 novembre 2021 alle 18, il terzo appuntamento della rassegna “stARTers @ PIATTI: assaggi musicoletterari” sarà dedicato a Cemento Atlantico, il nuovo progetto musicale di Alessandro Zoffoli, con la presentazione del disco “Rotte Interrotte” pubblicato nel 2021 per Bronson Recordings. L’incontro sarà moderato da Silvia Serra e Francesco Bibone, conduttori di “Fresh Start” su RadiostART. Al termine della presentazione, la serata prosegue con il dj-set dello stesso Alessandro Zoffoli.

“stARTers @ PIATTI: assaggi musicoletterari” si svolge a Piatti (music shop, bar e bistrot sito in Via Poerio 16/18 a Pescara) con ingresso libero.

Cemento Atlantico è il primo progetto discografico del producer e DJ romagnolo Alessandro “ToffoloMuzik” Zoffoli, ideato tra il 2020 e il 2021, in un silenzio orfano del peregrinare e delle condivisioni sociali, a causa del lockdown dovuto alla pandemia da Covid 19. “Rotte Interrotte” nasce dall’esigenza di tradurre in musica le esperienze di viaggio vissute da Zoffoli negli ultimi anni in diverse parti del mondo come Marocco, Vietnam, Perù, Cambogia, Colombia, India, Guatemala e Myanmar.

Il suono che riempie la nostra quotidianità spesso viene subito come un sottofondo scontato, ma in realtà tutti i suoi connotati si possono esplorare e ordinare fino a crearne una melodia. Senza ombra di dubbio la soglia di attenzione dell’ascoltatore si alza trovandosi nella dimensione dello spostamento, verso altri Paesi, in immersione in culture differenti da quella di appartenenza. Muovendosi su tali coordinate, Cemento Atlantico ha rubato field recording, sample e frammenti alla natura, alla storia, alla strada e ai luoghi sacri. Emozioni incise nella mente con mezzi di registrazione occasionali, successivamente manipolate tramite l’elettronica e la costruzione ritmica creando un melting-pot sonoro e culturale unico e contemporaneo.

Alessandro Zoffoli ha composto, prodotto e masterizzato il disco, costituito da nove brani, occupandosi anche della sua controparte grafica. Il logo di Cemento Atlantico è costituito dalle iniziali “C” e “A”: «La lettera “A” indica il primo Oceano che attraversai, appunto l’Atlantico, mentre la lettera “C” – rappresentata tramite una Luna crescente, priva di alcun riferimento politico o religioso – simboleggia in tantissime culture antiche e moderne la rinascita, la crescita di un progetto o l’avvento di una nuova vita.» Trip hop, dubstep e chillout si intrecciano con world music ed elementi etnici, come se il punto di partenza fosse Bristol, anziché Cesenatico, e quello di arrivo fosse invece tutto da sonorizzare, tutto da esplorare.

Più che un album, quindi, “Rotte Interrotte” è uno scrigno di racconti messi a tempo a occhi chiusi, nella profonda convinzione che tramite il suono si possa immaginare il mondo senza vederlo.

“stARTers @ PIATTI: assaggi musicoletterari” è la rassegna organizzata in sinergia da Piatti con la webradio RadiostART (radiostart.it). Sette incontri, in programma sempre la domenica pomeriggio fino al 19 dicembre, in cui si alterneranno presentazioni di libri e dischi, così come si alterneranno diversi speaker di RadiostART nelle doppie vesti di moderatori e performers.

Il nome della rassegna deriva da un gioco di parole tra il nome della web radio e le originali e stuzzicanti tapas che saranno servite dal bistrot Piatti durante e dopo le presentazioni. “stARTers @ PIATTI” approfondisce le diverse anime di RadiostART, web radio nata quattro anni e caratterizzata da un palinsesto che spazia tra diversi generi musicali e si occupa anche di letteratura, cinema, serie tv ed informatica. Allo stesso tempo, la rassegna annovera tra gli ospiti diversi esponenti importanti del giornalismo musicale italiano e artisti che fanno della sperimentazione la loro cifra stilistica.

Questi i sette incontri in programma:

domenica 7 novembre. Doriana Tozzi presenta “B-side. L’altro lato delle canzoni”

domenica 14 novembre. Michele Benetello presenta “Maida Vale”

domenica 21 novembre. Cemento Atlantico presenta “Rotte Interrotte”

domenica 28 novembre. Stefano Taglietti presenta “Sacred Psychedelic Theory”

domenica 5 dicembre. Giuliano Ciao presenta “Le gocce di sudore più duro”

domenica 12 dicembre. Still Life With Cat presentano “Bodies Stories”

domenica 19 dicembre. Valeria Sgarella presenta “Seattle”

A coordinare e moderare gli incontri saranno appunto i vari speaker di RadiostART che si esibiranno anche in selezioni musicali attinenti ai temi trattati durante e dopo le presentazioni.