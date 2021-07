Celeste e Vivien Di Diego nuove giocatrici della Futura Volley Teramo

TERAMO – La società Futura Volley Teramo comunica che, nella stagione 2021/2022, le sorelle Vivien e Celeste Di Diego faranno parte della rosa che, per il secondo anno consecutivo, parteciperà alla Serie B2 nazionale.

Vivien Di Diego, classe 2005, vanta già sei titoli giovanili territoriali e regionali, diverse presenze nella Rappresentativa Regionale e la partecipazione ai playoff di Serie B2 con l’Arabona Volley, dove ha disputato l’ultima stagione. Nel suo palmares anche la partecipazione a tre finali nazionali e all’edizione 2019 del Trofeo delle Regioni. Nel 2019 ha disputato la sua prima finale playoff di Serie C, mentre un anno dopo ha ottenuto il pass per le finali Under 16 e Under 18 prima del lockdown. Nel gennaio dello stesso anno la storica convocazione nella preselezione della nazionale Juniores da parte di coach Mazzanti e lo scorso anno, appunto, il passaggio in B2 all’Arabona.

Celeste Di Diego, classe 2002, arriva dall’Altino, con cui ha centrato la promozione in A2 dopo i playoff. Come la sorella, anche lei ha debuttato in Serie C ad appena 12 anni, nel campionato svoltosi nel 2014, e da lì la conquista di ben 6 titoli territoriali e regionali e un terzo posto come miglior palleggiatrice al Torneo delle Regioni 2017. Importanti esperienze giovanili, dal 2016/2017 in poi, con Impavida Ortona e Lanciano, raggiungendo le finali regionali e nazionali.

Dal 2019/2020 ha conosciuto la B1 ad Altino, con due annate sempre nell’alta classifica e con grandi risultati personali. Ad entrambe le atlete, il più caloroso benvenuto nella famiglia della Futura.