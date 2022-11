Celebrata la Giornata Nazionale degli Alberi 2022 a Fossacesia

FOSSACESIA – Una pianta di ulivo piantumata presso la Scuola Materna, a Fossacesia Marina, e due di agrumi nello spazio verde all’interno del Villaggio degli Studi, in viale San Giovanni in Venere, Celebrando la Giornata Nazionale degli Alberi. Una ricorrenza che i bambini della Materna della Marina e gli alunni della Scuola dell’Infanzia hanno accolto con gioia e partecipazione.

“Questa festa è da considerarsi come un importante strumento per creare una sana coscienza ecologica per le generazioni future – ha sottolineato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio nel suo saluto –. Una festa che ha acceso, come ogni anno, i riflettori sull’importanza del verde per contrastare l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità”. La scuola è il luogo ideale per educare le giovani generazioni al rispetto del patrimonio naturalistico, invitando i piccoli a riflettere sull’importante funzione che rivestono gli alberi per la vita sul pianeta. I bambini hanno partecipato con canzoni e interventi pieni di sensibilità sul valore dell’ambiente e degli alberi. Il sindaco con una battuta simpatica, ha detto loro ” impegnatevi perché avete tutte le qualità per diventare sindaci”.

Alla manifestazione presenti, tra gli altri, gli insegnanti, i genitori, il personale scolastico gli assessori Maura Sgrignuoli e Giovanni Finoro, i consiglieri delegati Umberto Petrosemolo, Alberto Marrone.