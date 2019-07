Celano Jazz Convention: iscrizioni aperte fino al 15 luglio

CELANO – Le iscrizioni alle masterclass di Celano Jazz Convention sono aperte fino al 15 luglio, sia per quanto riguarda le masterclass di strumento e i seminari sull’improvvisazione che per i corsi “Jazz for Kids & Teens”, tenuti da Andrea Gargiulo, il laboratorio di improvvisazione e musica d’insieme Jazz per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni.

Nei giorni del festival, Stefano Zenni condurrà due incontri dedicati al jazz: il primo, riservato ai partecipanti della masterclass, è intitolato “Charles Mingus e il chorus esteso”; il secondo, invece, è aperto al pubblico ed è dedicato alla figura del grande Louis Armstrong, un ritratto inedito dell’artista che ha fatto trionfare la corporeità afroamericana. Roberto Zechini, infine, sarà presente a Celano con il Chitarreto dei Jazzemani, laboratorio dedicato all’improvvisazione per i chitarristi.

I concerti e le masterclass della rassegna portano anche quest’anno a Celano, in provincia de L’Aquila, alcuni dei nomi più importanti del panorama jazzistico nazionale per una serie di appuntamenti di alto profilo, scelti dal direttore artistico del festival, il chitarrista Franco Finucci, per costruire il percorso della seconda edizione.

“Jazz for Kids & Teens” è il laboratorio di improvvisazione e musica d’insieme Jazz per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, presente quest’anno all’interno di Celano Jazz Convention. I corsi saranno tenuti da Andrea Gargiulo a Celano, dal 30 luglio al 2 agosto. Un percorso di laboratori di musica d’insieme costituito da lezioni collettive e da momenti personalizzati, con divisione per strumenti e sviluppo delle capacità dei singoli partecipanti.

La seconda edizione rappresenta così il naturale seguito del disegno avviato lo scorso anno dal direttore artistico Franco Finucci: un percorso di lunga gittata, capace di unire qualità musicale, accoglienza e promozione del territorio.