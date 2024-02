Celano, donati due tablet alla “Casa dei Sogni”-Centro Diurno per Autismo

La donazione é stata fatta dal Comitato di Sant’Antonio Abate Cavasinni: “La solidarietà é un valore umano imprescindibile”

CELANO – La “Casa dei Sogni” Centro Diurno per l’Autismo di Celano, ha ricevuto in dono, nel giorno di San Valentino, due tablet dal Comitato di Sant’Antonio, della Confraternita di San Francesco. “E’ un dono molto gradito e utile da mettere subito a disposizione dei ragazzi ospiti del centro – dichiara il dott. D’Amico Luigi, direttore sanitario della struttura – ringrazio il Presidente del comitato Sant’Antonio di Celano Abate Alessandro Carusi, il priore della Confraternita della Chiesa di San Francesco Agostino Morgante e tutti i confratelli per questa iniziativa.

“La solidarietà e l’aiuto reciproco sono alla base della comunità – dichiara il Consigliere comunale con delega alla disabilità, famiglia e pari opportunità Divina Cavasinni – essere solidali verso chi ne ha bisogno è un valore imprescindibile senza pari e per nulla scontato e il lavoro delle associazioni in questi casi è ineguagliabile. Ringrazio il Presidente del Comitato, il Priore della Confraternita e tutti i confratelli per il gesto d’amore e confermo il massimo sostegno, da parte mia e dell’amministrazione comunale, alla ‘Casa dei Sogni’ Centro Diurno per l’Autismo, ai ragazzi e alle loro famiglie”.

“E’ un piccolo gesto e una forma d’amore nei confronti di questi fantastici ragazzi proprio nel giorno di San Valentino – dichiara Giuliana Santilli dell’ufficio amministrativo del Centro Diurno. Un bellissimo gesto che va oltre le parole”.

Ricordiamo che la “Casa dei Sogni” Centro Diurno per l’Autismo è una struttura con trattamento ABA, capace di ridurre comportamenti disfunzionali nonché di migliorare e aumentare la comunicazione, l’apprendimento e i comportamenti socialmente appropriati.