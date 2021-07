Celano, Centro Estivo comunale: accolte tutte le domande d’iscrizione

Il Centro estivo, al quale prenderanno parte 117 bambini, partirà il 5 luglio e sarà attivo dal lunedì al venerdì fino al 24 agosto

CELANO – Lunedì 5 luglio 2021 partirà il Centro estivo organizzato dal Comune. A seguito dei finanziamenti assegnati dalla Regione Abruzzo in attuazione del Decreto ristori Bis, è stato possibile accogliere tutte le 117 domande pervenute presso l’Ufficio Protocollo comunale.

I bambini verranno suddivisi in gruppi e le sedi saranno due: i locali dell’ex Centro Peter Pan in via Scalette e il Centro Sportivo del Sacro Cuore nel Rione Vaschette.

Il Centro estivo, attivo dal lunedì al venerdì, seguirà il seguente orario: dalle ore 8.30 alle 12.30 per il tempo ridotto e dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per il tempo pieno, con chiusura il 24 agosto 2021.

Il costo mensile del servizio è di € 30 per la frequenza a tempo ridotto ed € 50 per la frequenza a tempo pieno.

I genitori dei bambini iscritti al Centro estivo verranno contattati direttamente dalla Cooperativa che si è aggiudicata il bando pubblico.

Per qualsiasi informazione sarà possibile chiamare il seguente numero di telefono: 0827-1810559