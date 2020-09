Castelli, provinciale 37: al via la messa in sicurezza di un tratto di strada

Di Lorenzo: “Un lavoro significativo ma non il solo previsto sulla 37 perché con il Masterplan per il Gran Sasso è stato approvato un progetto di 870 mila euro nel tratto alto”

TERAMO – Da ieri è operativo il cantiere per la sistemazione della provinciale 37 nel tratto che dal centro abitato di Castelli conduce all’Istituto d’arte “Grue”. Un intervento importante per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità nei tratti danneggiati dagli eventi sismici che dal 2016 al 2017 hanno interessato il Centro Italia. Complessivamente, per le attività connesse all’appalto, è prevista una spesa di 990 mila euro.

“Un lavoro significativo ma non il solo previsto sulla 37 perché con il Masterplan per il Gran Sasso è stato approvato un progetto di 870 mila euro nel tratto alto, quello che da Castelli conduce a Rigopiano – spiega il consigliere provinciale delegato, Gennarino Di Lorenzo – in questo caso il soggetto attuatore è la Provincia di Pescara. Altri due interventi, in località Sterpino e sul ponte ad Arco li abbiamo inseriti nella proposta che abbiamo formulato ad Anas per il settimo piano stralcio ma su questi dobbiamo attendere la valutazione dell’Agenzia”.