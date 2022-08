Castelli, installazione di un Postamat nella filiale locale

CASTELLI – Il Sindaco di Castelli Rinaldo Seca annuncia che a Castelli sarà installato un Postamat, per implementare i servizi della locale filiale. La notizia è pervenuta nella giornata di ieri al Primo cittadino dal Senatore Luciano D’Alfonso a cui è stato comunicato con una nota ufficiale dal Dott. Giuseppe Lasco condirettore di Poste Italiane.

“Un’importante notizia per la comunità di Castelli e per i turisti che vengono a farci visita, un’azione in contro tendenza con il generale atteggiamento di sottrazione dei servizi nell’entroterra e che assume grande importanza anche alla luce della chiusura della filiale della Banca Popolare di Bari presente sul territorio. Ringrazio Poste Italiane nella persona del Condirettore Giuseppe Lasco per aver compreso l’esigenza del nostro territorio e per il generale atteggiamento nei confronti dei piccoli centri marginalizzati, il Senatore Luciano D’Alfonso ed il Deputato Antonio Zennaro per aver sollevato in maniera decisa il problema della comunità che ho l’onore di rappresentare”.