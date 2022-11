Castellalto, completata e riaperta la strada comunale Via Donizetti

CASTELLALTO – L’Amministrazione Comunale di Castellalto comunica che e’ stata completata la strada comunale Via Donizetti, da ieri 18 novembre aperta al traffico stradale e pedonale. Il cantiere del valore di 300.000 euro è stato ultimato in pochi mesi grazie all’impegno importante di tutti tecnici progettisti, uffici comunali e ditta realizzatrice. L’opera è stata finanziata dalla Regione Abruzzo, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale secondo intervento tra quelli urgenti di protezione civile nel territorio comunale, in conseguenza degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo nel corso del mese di gennaio 2017.

Il primo finanziamento è relativo all’intervento già realizzato e finanziato per la costruzione del nuovo ponte e della viabilità di Via Molise per un investimento complessivo di circa 1.000.000,00 euro, inaugurati a settembre scorso, al quale si aggiunge oggi un’altra arteria fondamentale per il territorio.

L’opera appena realizzata si sostanzia nel risanamento e completamento viario di un intero isolato, collegato alla via principale da una moderna rotatoria, una pista ciclopedonale e con una rete di pubblica illuminazione a bassa incidenza di consumo energetico.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Sara Picone, molto soddisfatta dichiara – Era un impegno che avevamo preso da tempo e che abbiamo voluto portare a termine ad ogni costo tra le mille difficoltà. Ringrazio i cittadini residenti per la pazienza che hanno avuto in questi anni, che speriamo di aver ripagato con il raggiungimento dell’obiettivo. Il lavoro di progettazione e affidamento di nuove opere continua senza sosta, grazie alle risorse ottenute dal Comune di Castellalto nell’ambito dei fondi regionali e nazionali. Nei prossimi mesi ci confronteremo con la comunità, prima di avviare altri cantieri programmati di opere necessarie a garantire sicurezza e nuovi servizi.