Castellalto, bilancio 202 tra lavori pubblici conclusi e interventi futuri

CASTELLALTO – Non solo il bilancio di quanto portato a termine nel corso dell’ultimo anno ma anche un rendiconto sui progetti in corso e quelli di prossima realizzazione. È con questo cambio di prospettiva (ovvero non raccontare solo quanto fatto ma tracciare un percorso futuro) che l’Assessore del Comune di Castellalto Sara Picone apre il nuovo anno per quel che riguarda alcune delle importanti deleghe che le sono state affidate a inizio mandato dal Sindaco Aniceto Rocci. Deleghe fondamentali per il territorio: Lavori Pubblici, Manutenzioni e Sociale.

LAVORI PUBBLICI CONCLUSI

“Sono nove gli interventi conclusi nel corso dell’anno appena trascorso – afferma Sara Picone – alcuni dei quali attesi da diverso tempo dalla cittadinanza. A Castellalto abbiamo provveduto alla riqualificazione dell’area di viale Regina Margherita; a Guzzano alla manutenzione del muro lungo la strada comunale (per un importo pari a 25mila euro); a Castelnuovo abbiamo migliorato la viabilità in via Giulio Cesare (106mila euro d’intervento) e in via Napoleone (56mila euro d’intervento) e abbiamo realizzato la rete stradale in via Donizetti con un investimento di circa 350mila euro. Sempre a Castelnuovo, inoltre, è stato completato il ponte sul Fosso Maiano provvedendo, al contempo, alla sistemazione di via Molise, un cantiere da circa un milione di euro. A Petriccione, poi, è stato realizzato l’intervento da 121mila euro per la creazione di un’area verde con la sistemazione dell’arredo urbano”. Infine, per quel che riguarda le manutenzioni, sono stati investiti 50mila euro per i cimiteri di Villa Torre, Castellalto e Castelnuovo e 55mila euro per l’intervento straordinario sul campo di Calcio a 5 di Casemolino.

CANTIERI APERTI

“Tanto è stato fatto – aggiunge l’Assessore Picone – ma tanto c’è ancora da fare con diverse opere pubbliche attualmente in cantiere e che puntiamo a riconsegnare alla cittadinanza e alle associazioni nel più breve tempo possibile. Si tratta di interventi che, in totale, vedono l’investimento di diversi milioni di euro e avviati grazie al lavoro quotidiano incessante da parte

di amministrazione e uffici comunali”.

In particolare, tra le opere pubbliche in fase di realizzazione, spiccano: i lavori di adeguamento, con realizzazione di un manto in erba sintetica e di un nuovo spogliatoio, per l’impianto sportivo di Villa Torre (importo 912mila euro); la manutenzione straordinaria del campo di Calcio a 5 di Villa Zaccheo (50mila euro); la riqualificazione architettonica e urbanistica del Polifunzionale di Castelnuovo al Vomano; l’intervento contro il dissesto idrogeologico del costone di via Salaria a Castelnuovo al Vomano (1 milione di euro per il Primo Lotto); manutenzione straordinaria dell’area scoperta della scuola secondaria di Castellalto (43mila euro); il completamento della nuova palestra di Castelnuovo al Vomano (1 milione di euro); la chiusura definitiva della discarica di Colle Coccu (1,25 milioni di euro) e l’ampliamento dei cimiteri di Castellalto e di Castelnuovo.

INTERVENTI FUTURI

“Come detto – aggiunge Picone – come Amministrazione non ci siamo concentrati solo su quanto in cantiere, per cercare di accelerare il completamento delle opere in essere, ma abbiamo lavorato in prospettiva futura. Lo abbiamo fatto seguendo due direttrici: in primis favorendo l’iter per l’apertura di nuovi cantieri entro l’anno in corso e, in secondo luogo, richiedendo ulteriori finanziamenti”.

Questi gli interventi che partiranno nel corso del 2023: completamento della rete stradale in via Gioacchino Romani a Petriccione (370mila euro); messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico a Campogrande, Colle Traveduto e via Lecce (780mila euro); realizzazione del polo dell’Infanzia di Villa Torre (1,5 milioni di euro); intervento contro il dissesto idrogeologico del costone di via Salaria a Castelnuovo al Vomano (1 milione di euro per il Secondo Lotto); completamento del belvedere di Castellalto (110mila euro); intervento di ristrutturazione e risanamento Via Della Fonte e riqualificazione della piazza a Castellalto (150 mila euro); demolizione e ricostruzione di edifici pubblici da destinare ad asilo nido a Villa Zaccheo (1,5 milioni di euro); installazione arredi per sport all’aperto a Petriccione (25 mila euro); adeguamento sismico dell’edificio della scuola dell’infanzia in Via Giovanni Paolo I a Castellalto (1.188.070 euro); demolizione e ricostruzione del Municipio sito a Castellalto (3,4 milioni di euro); ampliamento dell’edificio scolastico esistente finalizzato alla realizzazione di spazi e locali da destinare a mensa a Petriccione (292mila euro).

FONDI RICHIESTI

Per quanto riguarda il fronte delle richieste di finanziamento, l’Assessorato guidato da Picone sta lavorando per ricevere fondi relativi ai seguenti interventi: messa in sicurezza del territorio a rischio dissesto a Casemolino, Villa Zaccheo e Villa Torre (375mila euro); messa in sicurezza del territorio a rischio dissesto a Campogrande (richiesta di 307mila euro per la progettazione di un intervento stimato in circa 5 milioni di euro); messa in sicurezza del territorio a rischio dissesto a Castelbasso (richiesta di 236mila euro per la progettazione di un intervento stimato in circa 4 milioni di euro); realizzazione di un’area di sosta attrezzata per autocaravan e caravan a Castelbasso (30mila euro); messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra di Castellalto (1,4 milioni di euro); ristrutturazione ed efficientamento energetico della palestra comunale di Petriccione (1,4 milioni di euro di cui 53mila già finanziati per la progettazione dell’intervento).

In attesa di finanziamento ci sono anche diversi interventi riguardanti la ricostruzione post sisma: miglioramento sismico dell’ex scuola elementare Via Verga a Castelnuovo (400.000 euro); demolizione e ricostruzione dell’ex scuola elementare di via 24 Maggio a Castelbasso (350mila euro); demolizione e ricostruzione della rimessa dei mezzi comunali a Guzzano (500mila euro); miglioramento sismico dell’edificio ex ufficio di Castellalto (120mila euro).

“Come si evince a questi numeri si tratta di cifre importanti, che ci permetteranno di cambiare volto al nostro territorio attraverso investimenti complessivi da decine di milioni di euro – conclude l’Assessore Picone – Stiamo lavorando non solo per migliorare i servizi e per donare a tutta la cittadinanza di Castellato spazi dedicati alla socialità e allo sport, ma anche per garantire loro maggiore sicurezza sia sul fronte del dissesto che della viabilità. Mi piace sottolineare come, sia gli interventi conclusi che quelli di prossima realizzazione, interessino tutto il nostro territorio, andando a rispondere alle diverse richieste ed esigenze che arrivano da tutti i centri del Comune di Castellalto. Vorrei concludere dedicando qualche parola alle manutenzioni. Un grande sforzo è stato fatto dall’amministrazione e, tra qualche giorno, verrà consegnato il nuovo mezzo, una nuova ruspa, ed è stato acceso un nuovo mutuo per rinnovare il parco macchine. Abbiamo un territorio vasto e avere un nuovo mezzo sicuramente rappresenta un supporto in più che si aggiunge al lavoro dei collaboratori che gestiscono la manutenzione quotidiana degli spazi pubblici. Ringrazio tutta l’amministrazione e, in particolare, Marco Monticelli per avermi supportato e per aver curato tutti i passaggi che oggi ci hanno permesso di centrare l’obiettivo. Sappiamo che i nostri dipendenti cercano di coprire ogni esigenza e che dedicano la loro attenzione a tutto il nostro territorio. Delle volte, però, la carenza di personale, soprattutto nel periodo estivo, si fa sentire. Ecco perché per l’anno appena iniziato è prevista anche l’assunzione di un nuovo dipendente da destinare, appunto, alle manutenzioni”.