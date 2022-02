COLLEDARA – “Sabato mattina, a Colledara, ho partecipato come sindaco di Teramo e Presidente Anci Abruzzo alla manifestazione di protesta e sensibilizzazione di sindaci e amministratori abruzzesi e laziali contro il caro pedaggi. Una situazione insostenibile, ancor di più in territori come i nostri che sono quelli maggiormente interessati dagli aumenti e che oltre ai problemi legati alla pandemia stanno ancora patendo le conseguenze del sisma, e che impone una presa di coscienza e un intervento da parte del Governo. Siamo infatti di fronte a un’ingiustizia che aggrava ancor di più le difficoltà dei cittadini e la situazione di interi territori il cui rilancio e il cui sviluppo, attualmente in corso, non possono essere frenati da scelte penalizzanti e inaccettabili. Per questo chiediamo a gran voce al Presidente Draghi, al ministro Giovannini e ai parlamentari abruzzesi e laziali di mettere in campo soluzioni definitive a tutela dei cittadini” è questa la nota del sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto.

Caro pedaggi, D’Alberto ha partecipato alla manifestazione di protesta ultima modifica: da