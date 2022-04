Caro bollette, nasce lo sportello amico a Bolognano

Tra le principali attività la verifica delle fatture di luce e gas, rimborsi sulle bollette e assistenza nella scelta degli operatori più convenienti sul mercato

BOLOGNANO – “Verifica delle fatture di luce e gas, rimborsi sulle bollette e assistenza nella scelta degli operatori più convenienti sul mercato. Sono queste le principali attività di cui si occupa ‘Lo Sportello amico’, inaugurato il 23 aprile, a Bolognano, grazie ad una convenzione sottoscritta tra l’amministrazione comunale e la società Genko S.r.l di Pescara – già broker energetico dell’Ente – con delibera del 21 febbraio scorso”. Lo rende noto, il sindaco, Guido Di Bartolomeo che spiega come “tale servizio sia totalmente gratuito per i cittadini che avranno a disposizione professionisti qualificati nel settore del risparmio energetico. Sulla base del coinvolgimento fattivo che la pubblica amministrazione ha circa la disciplina dei diritti fondamentali del consumatore, si è ritenuto di grande utilità collettiva offrire ausilio alla cittadinanza nella gestione delle utenze domestiche. La società Genko ha proposto, già nel gennaio scorso, un servizio di qualità e completo a tutela dei nostri consumatori e lo schema di convenzione prevede, nello specifico: attività di indirizzo verso scelte più consapevoli, assistenza, informazioni, consulenza, valutazione delle fatture attuali e pregresse con possibilità di attivare le procedure di rimborso in caso di irregolarità ed anche tutela giuridica qualora sorgano contenziosi con gli enti erogatori. Un servizio particolarmente vantaggioso anche in considerazione dell’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas. L’attivazione dello Sportello è stata anche occasione per offrire una possibilità di impiego ad una giovane di Bolognano che è stata, infatti, adeguatamente formata dai professionisti di Genko, per accogliere e supportare l’utenza”.

“Ringraziamo il Sindaco per aver colto le molteplici opportunità che la nostra società è in grado di garantire – hanno dichiarato Mirko Coletta, un dei manager e responsabile del punto informativo aperto a Bolognano e Andrea Mullner , direttore commerciale – Genko dispone di un sistema gestionale innovativo e all’avanguardia in grado di individuare e confrontare in tempo reale, la curva dei consumi con quella del KPI (indicatore di prestazione) : ciò ci permette di essere rapiti e competitivi nell’intervento di miglioramento delle performance. E di certo, la gratuità del servizi offerti per le pubbliche amministrazioni e le Pmi è un altro indubbio punto di forza. Inoltre, in collaborazione con Anci, abbiamo anche avviato progetti per la salvaguardia, valorizzazione e miglioramento sismico dei centri storici”.

Lo Sportello sarà aperto il lunedì mattina, dalle 9.30 alle 12.30, e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.