Carnevale giuliese 2023: il bilancio dei due eventi

Boom di presenze per il Carnevale giuliese 2023. Il Sindaco Jwan Costantini: “Un risultato straordinario che appartiene alla Città”

GIULIANOVA – Si è conclusa ieri, in un clima di grande euforia, l’edizione 2023 del Carnevale giuliese. A colpire è il numero delle presenze, che in ciascuna delle giornate di domenica e martedì, ha sforato le 10.000 unità, ma soprattutto la partecipazione entusiasta dei giuliesi: dei quartieri, che hanno realizzato i carri, ed anche dei gruppi, delle famiglie, dei bambini e dei nonni, che hanno animato, cantato, ballato per ore lungo le strade e nelle due principali piazze di Giulianova. Un fiume di persone, sfociato, ieri pomeriggio, nel mare di piazza della Libertà, dove la show girl Francesca Brambilla ha festeggiato col pubblico la chiusura dell’evento. Soddisfatti gli organizzatori, l’ associazione “Carristi” ed il direttore artistico Daniele Panichi.

“Un successo che è andato oltre le aspettative – commenta l’ assessore al Turismo e alle Manifestazioni Marco Di Carlo – La grande risposta della città, che ha riservato a questo Carnevale una partecipazione senza precedenti, ci spinge a proseguire e a fare meglio. Ringraziamo davvero tutti, nessuno escluso: vedere tante persone divertirsi, incontrarsi, ballare insieme, è stata un’esperienza entusiasmante, che ancora ci emoziona”.

“Sono state due giornate meravigliose – sottolinea l’assessore alla Cultura Paolo Giorgini – , due giornate che hanno coinvolto giuliesi e non, dai 2 ai 90 anni. E’ stata una festa che ha abbracciato tutti, senza bandiere e distinzioni, bella perché varia, come vari e sgargianti sono i colori del Carnevale”.

“Questo straordinario risultato – conclude il Sindaco Jwan Costantini – premia la Città e per questo le appartiene. L’ Amministrazione Comunale ha voluto mettere a disposizione una grande occasione: ha lavorato per riuscirci e per premere i tasti giusti. I giuliesi, questa occasione, hanno saputo cogliere e moltiplicare a dismisura. Per questo li ringraziamo e diamo appuntamento alla prossima estate”.

Il Vice Sindaco Lidia Albani si unisce alla soddisfazione e, da parte dell’ Amministrazione Comunale e della Città, esprime riconoscenza alle Forze dell’ Ordine, alla Polizia Municipale, alle associazioni (Croce Rossa, Protezione Civile, Anc, Anppe e Ipa), ai medici volontari, a quanti hanno lavorato senza sosta, garantendo serenità e sicurezza all’evento.