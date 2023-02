Carnevale atessano: il programma completo 2023

ATESSA – Si parte martedì 21 febbraio con la festa per i più piccini, organizzata dall’Amministrazione Comunale, all’interno della Sala Polivalente di Atessa presso il multipiano di piazza Oberdan. La giornata si svolgerà interamente al chiuso e sarà animata da giochi, balli, sfilate, bolle di sapone, macchina per lo zucchero filato e gadget in regalo per tutti i bambini.

Sabato 25 febbraio sarà di scena il grande Carnevale lungo le strade del paese. Grandi preparativi per il ritorno di carri allegorici, maschere, musica e balli che rallegreranno le vie di Atessa. La regia dell’evento, patrocinato dal Comune di Atessa, è curata dall’Associazione culturale “Tocca la Luca” ed avrà inizio alle 14.30.

Gli organizzatori, impegnati da mesi alla preparazione della prima edizione invernale dopo lo stop per pandemia, hanno previsto un intero pomeriggio di divertimento per ogni età. I carri allegorici, realizzati artigianalmente dai vari gruppi che prenderanno parte alla festa, si ritroveranno in piazza Oberdan per poi risalire lungo Corso Vittorio Emanuele II ed arrivare in Piazza Garibaldi. Il drago, simbolo di Atessa, aprirà il corteo che ospiterà delegazioni di maschere e carri provenienti dai paesi limitrofi.

Casoli, Casalanguida, Torino di Sangro e Tornareccio, le cittadine unite in gemellaggio con Atessa per l’occasione. Come in altre edizioni, grazie allo scambio di inviti e presenze dei vari paesi, il Carnevale sarà anche occasione per rinnovare l’amicizia tra le Comunità.

Trampolieri, musicisti, dj e bolle di sapone, completeranno la vivace manifestazione. Non mancherà la premiazione della maschera più bella e originale.