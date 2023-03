Carlo Mercadante in concerto allo Spazio Rimediato L’Aquila

L’AQUILA – Giovedì 23 marzo alle 21,Carlo Mercadante si esibirà al teatro Spazio Rimediato dell’Aquila nell’ambito di Fortini Sonori, progetto di Isola Tobia Label che prevede una serie di concerti degli artisti dell’etichetta nelle piccole sale teatrali italiane.

Per l’occasione il cantautore proporrà al pubblico il suo spettacolo In testa alle classifiche che lui stesso descrive così: «Improbabili e deliranti disquisizioni recitate male (e cantate peggio) in merito alla possibilità di trovare un metodo sicuro per l’ottenimento del successo in qualsiasi campo… specialmente nel mio!».

I biglietti sono disponibili in prevendita con varie formule di acquisto al link https://oooh.events/organizzatore/isola-tobia-label/. Diversamente ci si può rivolgere direttamente al botteghino del teatro.

Per esigenze particolari (abbonamento a tutti i concerti di Fortini Sonori programmati nel singolo teatro e convenzioni) si può invece scrivere direttamente alla mail info@isolatobialabel.com.

Con le stesse modalità è inoltre possibile prenotare il proprio posto per le esibizioni degli altri protagonisti di questa prima fase del tour programmata nei piccoli teatri delle grandi città e cioè a dire Claudio Cirillo, Mizio Vilardi, Liana Marino, Porfirio Rubirosa e CubeLoose.

CHI E’ CARLO MERCADANTE

Carlo Mercadante è un cantautore siciliano di Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Si dedica alla scrittura sin da adolescente e frequenta inutilmente un liceo musicale per tre anni finché, dopo aver litigato con il secondo libro di solfeggio, decide di lasciare perché tanto mai si sarebbe occupato di musica in vita sua. Nel 2006 fonda i Sindrome di Peter Pan. Il disco d’esordio è Sempre scattando sempre in movimento (2010), pubblicato e distribuito da Ultratempo e Warner. Con questa prima esperienza tocca con mano quanto termini come ‘indipendenti’ e ‘major’ siano, ad oggi, completamente privi di logica e del tutto obsoleti.

Di seguito rifiuta ‘raccomandazioni’ di ogni genere e la costante stretta di mani importanti per scalare posizioni di gradimento, ma di questo non fregherà niente a nessuno. Anzi. Da qui decide che il popolare modo di dire “meglio soli che male accompagnati” sarà il fondamento di tutte le sue attività.

Continua come solista e comprende l’importanza di abbinare al suo percorso musicale l’acquisizione di competenze legali riguardanti le problematiche relative al mondo della musica.

I Sindrome di Peter Pan diventano quindi nel 2011 un collettivo aperto a professionisti ed esordienti. Ragazzi di talento suonano le canzoni del cantautore barcellonese accanto a professionisti affermati (Giuseppe e Gennaro Scarpato tra i tanti): lo scopo è educare i giovani al rispetto della professione di musicista partendo dalla formazione, anche quella legale.

Nasce così l’album 7 briciole lungo la strada, pubblicato ‘a rate’ e candidato per le Targhe Tenco 2014. Mercadante è inoltre vincitore del premio Botteghe d’Autore 2013 con il brano Niente in tasca.

Con i progetti abbinati all’album, come AdottaCarlo tour, viene premiato dal M.E.I. (Meeting degli Indipendenti) per l’innovazione nella promozione musicale.

Successivamente si fa prendere troppo dall’entusiasmo e rompe definitivamente con i locali di musica live, stabilendo che se una canzone è bella lo è anche se viene eseguita in una stalla. Nasce perciò Agricooltour, progetto che lo vede esibirsi in circa 40 ambienti rurali in tutta Italia in meno di 3 mesi, facendolo tornare a casa felice, ma più morto che vivo.

L’idea funziona tanto bene che, con una folgorazione di generosità, decide di metterlo a disposizione di altri cantautori, riformulando il progetto e trasformandolo in festival. Otterrà la benevolenza e i sorrisi di molti, ma solo nel periodo delle candidature.

Nel 2017 ha fondato la sua etichetta discografica, Isola Tobia Label, che ha come incredibile caratteristica quella di ascoltare davvero i provini che arrivano dagli artisti.

Nel 2018 esce, come una sorta di auto-esorcismo, In testa alle classifiche, concept album amaro e divertente che racconta la storia di un cantante che cerca di farsi strada nel mondo musicale; nel 2019 ne è stata pubblicata la versione Radio Edit, senza i recitati che introducono dei brani.

Nel 2021 è uscito per Isola Tobia Label il suo singolo Il ragno e la luna, con la partecipazione della cantautrice Liana Marino. La canzone – rilasciata su una card ecologica ‘piantabile’ e legata a un’iniziativa solidale – parla di violenza, affrontando però il tema in maniera propositiva, considerato che quella raccontata non è la storia di una ‘vittima’ e di un ‘carnefice’, ma una fiaba sulla possibilità di educarsi a riconoscere la prevaricazione e a sfuggirgli.

Nello stesso anno ha preso parte all’album Ad esempio a noi piace Rino – realizzato dal collettivo Isola Tobia Atypical Club e vincitore della Targa Tenco 2021 nella sezione Album collettivo a progetto – per il quale ha interpretato il brano Sfiorivano le viole di Rino Gaetano.