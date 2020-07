Carcere di Sulmona, CGIL evidenzia la carenza di personale

“Si registra una vacanza di circa venti unità del ruolo Agenti/Assistenti che influisce negativamente sull’assetto del lavoro”

SULMONA (AQ) – La FP CGIL ha scritto una lettera al Direttore del Carcere di Sulmona al fine di rappresentare la delicata situazione che, ormai da tempo, attanaglia l’Istituto de quo. “L’apodittica carenza di organico, -si legge nella nota- purtroppo, sta arrecando nocumento per il buon andamento organizzativo e generale, specie per il piano ferie in corso. Ad ogni buon conto e fine, si registra una vacanza di circa venti unità del ruolo Agenti/Assistenti che, senza alcuna perifrasi, influisce negativamente sull’assetto del lavoro, senza tralasciare le assenze a vario titolo sia attuali che prossime. La FP CGIL ha già rivendicato questa insostenibile situazione, con una serie di iniziative, pur apprezzando gli sforzi sin qui posti in essere dalla Direzione dell’Istituto. Abbiamo chiesto, a più riprese, all’Amministrazione Penitenziaria Centrale, una discreta perequazione del personale in questione, tenendo conto anche dei varie corroboratiinterventi posti in essere (a tal riguardo) dalla medesima Direzione peligna”.

“Le lavoratrici ed i lavoratori sono esausti dalle quotidiane ed ardue fatiche. -prosegue la nota- Non vogliamo che, in questo mare magnum, esautorando allarmismi, la situazione possa degenerare e presentareeventi nefasti (ad ogni buon conto, il 16 giugno scorso alcuni poliziotti penitenziari venivano anche aggrediti da un detenuto).Non arretreremonella nostra lotta, fino a quando non ci saranno tangibili segnali a sostegno del personale e, per i motividi cui sopra, lanciamo l’ennesimo grido di allarme e ci appelliamo al Vostro sensibile senso istituzionale”.