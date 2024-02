CITTA’ SANT’ANGELO – Nel pomeriggio di ieri presso il Teatro Comunale di Città Sant’Angelo, è stato presentato il progetto del primo asilo nido comunale della città, denominato “Caravella”. Alla presenza dell’Amministrazione Comunale e degli uffici tecnici, i progettisti, in particolare l’architetto Bruno Cieri, hanno illustrato alla cittadinanza la componente innovativa della struttura, in quanto richiama per forme, materiali e concept le caravelle di Cristoforo Colombo, rimandando all’idea del viaggio che nel percorso di formazione compiranno i giovani studenti. L’edificio, interamente in legno e massimamente ottimizzato dal punto di vista energetico, guarderà alla sostenibilità e alla sicurezza.

Il Sindaco Matteo Perazzetti: “Si tratta di un progetto cruciale nel programma di riqualificazione della città e delle strutture scolastiche angolane, in quanto soddisferà una necessità urgente delle numerose famiglie presenti. La pianificazione nasce dalla sinergia e dal duro lavoro che ha legato negli ultimi mesi i nostri uffici tecnici ai progettisti. La ricerca del team è avvenuta attingendo dalle risorse della nostra città e analizzando con rigorosità tutte le esigenze dell’intera area. La realizzazione di un asilo nido comunale a Città Sant’Angelo è presente tra le prime righe del precedente programma elettorale e nonostante le numerose difficoltà burocratiche e i rallentamenti dovuti alla pandemia, siamo qui a presentare un cantiere finalmente avviato e che, insieme agli altri in conclusione e in divenire, nel breve tempo porterà la nostra città ad una nuova era”.