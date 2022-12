“Cara Moglia” di Giancristofaro e Pupillo in scena al Teatro Fenaroli

LANCIANO – Giovedì 29 e venerdì 30 dicembre 2022 alle ore 21:00 doppio appuntamento con il teatro dialettale proposto dall’Associazione Amici della Ribalta di Lanciano nell’ambito del cartellone 2022/2023 del Teatro Fenaroli di Lanciano.

In scena, fuori concorso e fuori abbonamento, “Cara Moglia” di Emiliano Giancristofaro e Mario Pupillo, spettacolo portato in scena dalla Compagnia degli Amici della Ribalta di Lanciano; la prima serata sarà in ricordo di Emiliano Giancristofaro, mentre la seconda sarà in ricordo di Massimo Benedetti, autore delle musiche.

L’emigrazione è il tema trattato da Pupillo e possiede elementi tipici, simbolici, inamovibili.

L’opera è ambientata nelle campagne abruzzesi degli anni ’50 e purtroppo, potrebbe adattarsi anche a situazioni analoghe anche per oggi; la commedia opera su due versanti: un’Italia “da dove “si emigra e, di un Belgio “a dove” si emigra; il luogo di partenza di un Abruzzo ravvisabile verosimilmente come sud di un paese piccolo, agricolo, dove l’illetteratura a livello di analfabetismo di chi non può intuire destini diversi dal finire surrettiziamente prigioniero e rassegnato a scavare carbone nero in miniera buia a mille metri sotto.

Il luogo di arrivo dove le scuole serali o private per gli emigranti sono insidie agli affetti tradizionali, ma tuttavia aiutano, attraverso lettere sgangherate e di scontato contenuto a non spezzare il filo già sfilacciato, con uno dei due capi al paese di origine, donde i familiari s’ingegnano a rispondere con simmetrica umile scritturazione.

Biglietti in vendita presso il circuito ciaotickets.com – Info: 339 8201983