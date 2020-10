I capolavori della scultura italia in 3D al Museo D’Abruzzo: ecco quando

​​Il museo particolare. Percorsi narrativi, un ciclo di narrazioni museali venerdì 30 ottobre dalle 20 alle 23 a Villa Frigerj Chieti

CHIETI – Prosegue al Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo di Villa Frigerj a Chieti, un ciclo di presentazioni video di percorsi museali alternativi, fra reale, virtuale e multimedialità con contestualizzazione di gruppi di reperti e narrazione dell’evoluzione di un aspetto culturale nel tempo.

Venerdì 30 ottobre ore 20:00-23:00 “I capolavori della scultura italica in 3D”, Video tutorial per l’esplorazione dei modelli su Sketchfab. Capolavori della scultura italica, come il guerriero di Capestrano, sono stati oggetto di un nuovo studio e di nuove ricostruzioni tridimensionali.

I modelli 3D delle sculture oggetto di indagine sono pubblicati sul profilo della Direzione Regionale Musei Abruzzo sulla piattaforma web Sketchfab, all’interno della collezione dedicata alla Scultura preromana della regione Abruzzo.

Alcuni dettagli (inedite tracce di colore, segni lasciati dagli strumenti, foto all’infrarosso e all’ultravioletto) si possono ora cogliere anche nei 3d delle opere esposte a Villa Frigerj.

​Un video tutorial mostrerà come esplorare la collezione:

https://1drv.ms/v/s!AqfIZF-dkutOgluRONAvmA2lfe9V?e=ddag12

Il museo può essere visitato in piena sicurezza rispettando il protocollo anti Covid-19 con mascherina, igienizzazione mani e misurazione temperatura all’ingresso. Nelle sale dovrà essere osservato il percorso segnalato e rispettate le distanze di sicurezza, rispettando le indicazioni del personale.